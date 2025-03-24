Эта весна особенная для навсегда связавшего свою судьбу с физической культурой и спортом Виктора Александровича СУСЛОВА. Совсем скоро она станет 75-й в его жизни.

Виктор Суслов на открытии летней спартакиады «Тын-Целина». 2006 г.

Сложно определиться с той сферой жизнедеятельности, в которой можно полностью раскрыть свои способности. Один из тех, кто сумел это сделать, и есть Виктор Суслов, полвека проработавший на спортивной ниве, пройдя путь от сельского учителя физкультуры до одного из руководителей спортивного движения области, что вызывает искреннее уважение.

Родился он 24 марта 1950 года в поселке Карасу, в семье медработника Антонины Ивановны и директора хлебоприемного предприятия Александра Ивановича Сусловых. В семье ценились порядочность и умение без остатка отдавать себя делу. Родители воспитывали в сыне самостоятельность, умение самому решать возникающие проблемы. И свой жизненный путь он выбрал сам.

В те годы спортплощадки школы ежедневно все больше влюбляли их, тогдашних мальчишек, в физкультуру и спорт. А в школе работал удивительный человек - Глеб Арсентьевич Первов, он вел уроки физкультуры и спортивные секции, позже став директором. Знаковыми фигурами в районе стали спорторганизатор Михаил Максимович Слабунов и директор Дома пионеров Николай Макарович Овчаренко.

- Знакомство и занятия с ними стали для меня моими первыми спортивными университетами, - говорит Виктор Александрович.

Был кумиром и брат мамы дядя Вася - тренер по футболу в Кустанае и игрок команды «Химик». Так что к окончанию школы вопрос «Кем быть?» для Виктора Суслова был решен.

- Я тогда сказал родителям: «Буду физруком, и баста!» - улыбается он. - Поселок и школа были удивительно спортивными: зимние старты в степи, хоть и бегали мы на лыжах в валенках, хоккей и бег на коньках на катке в центре поселка. А в крохотном спортзале СПТУ мы играли в баскетбол и волейбол. Лето я проводил в пионерлагере, где был один сплошной спорт.

Баскетбол - любимая игра Виктора Суслова на все времена

Виктор занимался всеми доступными для села видами спорта. Его, восьмиклассника, пригласили в футбольную команду автобазы, зимой он играл в хоккей, бегал на лыжах, занимался баскетболом, волейболом и даже конным спортом. А когда в Карасу в 1967 году построили новую школу, он стал в ней учителем физкультуры без опыта и образования. В том же году в Кустанайском пединституте был проведен первый набор на спортивный факультет.

- И какой это был набор: Алексей Кожухарь, Александр Клименко и многие другие. Все они стали звездами областного спорта, - говорит Суслов.

В 1968 году призвали на службу в армию. Он и там был «физруком», участвуя в соревнованиях и проводя спортмероприятия.

После демобилизации пришел в Кустанайский пединститут, сдал экзамены и был зачислен на спортфак по специализации «баскетбол». С 1970-го по 1975 год учился, окруженный заботой, по его словам, великих преподавателей.

А воспитывали в студентах нравственные и спортивные качества люди, внесшие огромный вклад в развитие физкультуры: Андрей Владимирович Подгорецкий, Лидия Дмитриевна Зотова, Георгий Карпович Курилов, Виталий Васильевич Тетерин, Игорь Борисович Маркос.

«Золотые» студенческие годы

«Золотыми» называет Виктор Александрович свои студенческие годы:

- Я встретился с прекрасными, умными и добрыми людьми, а работа в стройотряде давала хорошее финансовое подспорье и жизненный опыт.

Его труд в стройотрядах был отмечен в 1973 году медалью «За трудовую доблесть».

Заведующий кафедрой и тренер сборной области по баскетболу Игорь Маркос включил Суслова в состав команды, в которой играли корифеи костанайского баскетбола К. Успанов, Д. Выдрин, В. Кайгородцев, В. Лобков, В. Ряскин.

С дипломом учителя физкультуры Виктора Александровича направили в Затобольскую школу им. Островского, а в спортшколе района он работал тренером по баскетболу.

В 1977 году он уже заведующий отделом облсовета ДСО «Кайрат», а в 1984 г. возглавил облсовет ДСО «Енбек». И здесь было на кого равняться: бывшие фронтовики Михаил Иванович Скуридин, Иван Иванович Убейволк, Валерий Дмитриевич Калчев, Дмитрий Кириллович Комлик, Мансур Шардалиевич Латыпов.

В 1986 году при его участии прошла первая областная летняя спартакиада «Тын-Целина». За ней последовала и зимняя - «Буркасын-Метелица». Проведение этих спортмероприятий, главным судьей которых 30 лет был Виктор Суслов, стало толчком развитию физкультуры и спорта в области.

В 1995 году Виктор Александрович перешел в областное управление спорта заместителем руководителя, где в полной мере проявились его деловые качества. При нем проводились спартакиады, была восстановлена сеть ДЮСШ и дворовых клубов, созданы шесть новых ДЮСШ и Центр подготовки олимпийского резерва. К 2010 году физкультурой в области занимались уже 210 тыс. человек, укрепилась материально-техническая база, начата работа по отбору перспективных спортсменов. Благодаря организаторским способностям, профессионализму и умению работать с людьми Виктор Александрович завоевал авторитет и уважение.

В этой должности Виктор Александрович проработал вплоть до выхода в 2014 году на заслуженный отдых.

Благодарственное письмо Министерства культуры и спорта РК из рук чемпиона Олимпийских игр 2012 года Серика Сапиева

За вклад в развитие физкультуры и спорта ему присвоили звание «Почетный деятель физкультуры и спорта РК», был награжден медалями «10 лет независимости Казахстана» и «10 лет Конституции РК».

Присущие Виктору Александровичу жизнерадостность, энергия и оптимизм сопровождают его и на заслуженном отдыхе. А еще, считает Суслов, очень важно иметь прочный семейный тыл.

- Мы с Александрой Ильиничной, моим верным другом, умным советчиком, хорошей хозяйкой, любимой женой познакомились в институте, вырастили трех прекрасных дочек, специалистов в своих областях, не заметили, как появились и выросли внуки. Так что жизнь продолжается!

Празднование Наурыза в семье Сусловых в этом году продолжится чествованием главы семейства с его 75-летием. И наверняка многочисленные родственники, друзья, коллеги и знакомые будут желать ему здоровья, оставаться таким же энергичным и молодым и душой, и телом!

Фото из личного архива Виктора СУСЛОВА