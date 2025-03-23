Наша природа-матушка не перестает удивлять. Прошедшая зима была слишком теплой и малоснежной, а весна неожиданно рано заявилась почти с летними плюсовыми градусами.

Чтобы не повторилось

Память о прошлогоднем тобольском паводке, обернувшемся неуправляемой водной вакханалией, заставляет наши службы не только просчитывать нынешнюю ситуацию, но уже сейчас действовать, предупреждая и нивелируя тобольские бесчинства. Даже в нынешней вроде бы благоприятной для спокойной весны ситуации, когда наши водохранилища заполнены менее чем на 70%, а уровень снежного покрова и толщина льда на реке меньше прошлогоднего. Но никто не хочет повторения трагедии прошлой весны.

Такой рыбы в местах взрывов уже нет

Уже в первой декаде марта агентство Kazinform сообщило о том, что на Тоболе 18 марта 2025 года взрывные работы пройдут в селах Константиновка, Садчиковка, Садовое - 3 000 куб. м, вблизи села Алтын-дала - 3 000 куб. м и в районе мостов КЖБИ, Центральный и Корейский - 27 000 куб. м. Общий объем рыхления льда составит 33 000 куб. м. Тогда же акимат Костанайского района обратился к местным жителям, предупредив об опасности нахождения в обозначенных местах. Сообщили об этом и наши СМИ. Эта информация вовремя попала и к нашим рыболовам, которых довольно много в тех местах зимой. Не исключение и мы с Сабанеем: любим покорпеть над тобольскими лунками в районе поселка Садовый. Костанай встряхнул взрыв 17 марта. Был такой мощности, что, находясь в центре города, я испуганно вздрогнула.

К взрывам льда на Тоболе у нашего народа отношение неоднозначное. Понятно, что обеими руками за эти акции проголосуют жители Колесных рядов и иных мест, которые тобольские воды весной навещают постоянно. В необходимости таких мероприятий, понятное дело, не сомневаются и работники службы ЧС. От одного из них я узнала, что самому взрыву предшествует большая подготовка. Как-то еще в конце февраля, когда мы с Сабанеем ловили плотву на одном из заливов Тобола, вблизи Костаная, несколько часов над нами кружил вертолет. Наверняка с этой разведки и началась подготовка к нынешним работам.

Иное отношение к взрывам льда на реках у большинства рыболовов. Один из них убежденно доказывал мне, что при взрыве 6 кг аммонита в радиусе 25 м гибнет 100% рыбы. Причем у большей части при этом лопается плавательный пузырь, и она не всплывает на поверхность - сколько ее там полегло на дно, узнать невозможно. Он горячо апеллировал к российскому опыту. Соседи в заботах о своих гражданах не забывают и об обитателях своих водоемов. А потому сначала проводят взрыв малой мощности, который отпугивает водяную живность, и только потом срабатывает второй, более мощный. Но еще в РФ используется и иной, самый гуманный способ противопаводковых работ - распиловка льда. В этом сезоне на Тоболе уже с 7 марта в городской зоне Кургана начали пилить лед. Всего же там предполагается распилить свыше 23 тысяч квадратов льда вблизи мостов и дамб. При таком подходе хорошо будет всему живому: и людям, и рыбе.

Увы, у нас тобольский лед не пилят. Взрывают. Никто не спорит с тем, что в первую очередь надо обезопасить от подтопления наше население. Хорошо, что об этом думают и заботятся наши службы. А кто позаботится о подводном населении?

По «последнему льду» не рыбачим?

За всю свою 25-летнюю рыбацкую жизнь такой ранней весны не помню. В прошлом году в это время ночью был стойкий минус до 10-12 градусов, днем - минус 2-3. В окрестностях Костаная особенно опасным лед тогда стал в первой декаде апреля, а на севере области даже позже. Праздник «последнего льда» пришелся тогда на вторую половину марта, а на тургайских водоемах раньше. При этом отлично клевала из-подо льда вся наша рыба.

Тобольский лед в марте при своей толщине уже не был сухим

А что ныне? В десятых числах марта, когда в природе установилось плюсовое тепло, причем круглосуточно, рыбачить на льду уже становилось опасно, но рыба еще не активизировалась и клевала, как в глухозимье: вяло, капризно, без аппетита. Мы с Сабанеем сидели в палатке под дождем на одном из тобольских заливов. Было сыро, зябко и совсем не празднично. Плотва, подлещик, мелкий окунек, ершик изредка попадались только с утра, а к обеду клев вообще замер. К берегу пришлось двигаться по воде, которая покрыла лед, благодаря растаявшему снегу и дождю… Было понятно, что сезон зимней рыбалки на Тоболе для нас закончился, хотя толщина его льда еще 70-80 см.

В отличие от первого льда, надежность последнего не зависит от его толщины - провалиться можно даже в том случае, если она составляет 40-50 см и даже больше. И все из-за того, что его разрушение происходит весной несколько иначе. «Последний лед» не предупреждает о своем разрушении треском, а проседает практически бесшумно. Лед в момент распадения превращается в кристаллы в виде небольших кубиков или иголок. Этот момент может занять совсем небольшой промежуток времени, поэтому надо быть постоянно начеку. Один из наших рыболовов рассказал мне, что однажды едва успел отскочить от лунки, когда лед под его стульчиком стал проседать и рухнул.

Причем особенно быстро скорость разрушения происходит при высоких плюсовых температурах и дожде, то есть при всем том, чем природа «осчастливила» нас сейчас. У специалистов-гидрологов я узнала, что в такое время начинает подтаивать и нижняя поверхность льда в связи с перемешиванием подледной воды с нижележащим слоем, нагретым днем проникающим сквозь лед солнечным излучением. Стаивание льда сверху и снизу быстро уменьшает толщину ледяного покрова сразу на 30%.

В тот недавний день нашей с Сабанеем тобольской рыбалки лед еще не изменил цвет, но при бурении крошка уже не была сухой, а значит, он успел пропитаться водой. Когда лед пропитается больше, он потемнеет и станет почти черным, стало быть предельно опасным. При нашем нынешнем потеплении, думаю, это произойдет совсем скоро. Но уже сейчас вокруг стеблей тобольского тростника и камыша образовались воронки с водой, которые сигнализируют, что провалиться в этом месте неизбежно. И хорошо, если только посчастливиться промочить ноги. В некоторых местах с прибрежной растительностью глубина может быть до полутора и более метров.

Да, рыбацкий азарт - феномен, плохо управляемый разумом. Особенно в период весеннего рыбьего жора. Но стоит ли при этом забывать о собственной безопасности. Ведь никакая рыба не заслуживает того, чтобы отдать за нее жизнь.

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Клев-инфо

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