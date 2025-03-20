В первую очередь это касается центральных школ. Как сообщили в департаменте Агентства по делам госслужбы, «зачисление детей будет производиться по принципу «3 к 1», что означает, что первыми будут зачислены трое детей, подавших заявление с территории обслуживания образовательной организации, и один — не с территории обслуживания, но зарегистрированный первым».

Как сообщили сегодня. 20 марта, на брифинге в РСК представители управлении образования, приём заявлений для зачисления в первый класс на 2025-2026 учебный год стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года.

Документы можно подать на портале электронного правительства egov.kz или в бумажном виде. В любом случае это:

1) заявление родителей или других законных представителей;

2) справка о состоянии здоровья № 065-у и паспорт здоровья ребенка №052-2/у;

3) фотография размером 3х4 см (2 шт.)

4) при необходимости особых инклюзивных условий для ребенка - заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Что касается иностранцев, родители или другие законные представители ребенка должны проживать в Казахстане временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в РК вместе с отметкой о регистрации по месту жительства.

На вопрос «НГ» о том, какие меры могут быть приняты, если востребованные центральные школы не справятся с количеством класс-комплектов из-за большого числа заявок родителей, руководитель отдела развития дошкольного и общего среднего образования управления образования Карлыга ИСМУРЗИНА ответила:

- Конечно, мы всегда прогнозируем заранее. Если в прошлом году у нас 10 742 учащихся было принято в первый класс, то в этом году мы прогнозируем 10 100, возможно будет и меньше. В любом случае, если в школе есть возможность, мы открываем дополнительные классы.

- Кроме того, в этом году у нас в Костанае открылись две школы на 2 тысячи человек¸ – добавила пресс-секретарь управления образования Анна ЛАЗАРЕВА, - и мы ожидаем к сентябрю ввод в строй новых школ, всего это около 4 000 ученических мест. Это разгрузит школы в тех микрорайонах, которые активно строились в последние годы. Хотя более востребованные школы, куда стрямятся попасть родители, остаются. Места в них заканчиваются достаточно быстро, поэтому мы просим родителей, которые проживают по участку в центральных районах, не затягивать подачу документов.

Отметим, что для предотвращения нарушений и обеспечения прозрачности процесса зачисления, департамент по делам госслужбы провёл внешний анализ информационных систем городских и районных школ, где выявил более 800 нарушений.

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