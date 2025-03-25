Вы часто наблюдаете в кафе забавную картину: человек открывает меню, читает и тут же начинает что-то искать в смартфоне? Это он повышает гастрономическую эрудицию прежде, чем сделать заказ. Недавно то же самое я делала в костанайской Pasteria.

Название говорит само за себя. В меню - щедрая россыпь итальянских названий. А так как лично я не самый фанатичный любитель макарон, пришлось подучить матчасть на ходу. Но звучит все, конечно, завораживающе, как некогда песни Тото Кутуньо: качо-э-пепе, аррабиата, альфредо, казаречче. Но прочтешь-погуглишь, что эти качо - спагетти с сыром и перцем, аррабиата - остренький томатный соус, и сразу легче ориентироваться.

Кстати, в перечне звучных итальянских слов мы здесь выловили и родное казахстанское «жая». Оказалось, в такой версии нам готовы подать лингвини с соусом карбонара. В перечне пиццы тоже есть та, что здесь вам сделают с жая.

Но мы с подругой на первый раз предпочли более традиционные варианты. Я выбрала фетучини с лососем и шпинатом (3 690 тенге), а она - казаречче с сыром и трюфельным маслом (3 390 тенге). Кстати, учить так учить: фетучини - ленточная паста (не из самых широких), а казаречче, что в переводе «домашняя», - это такие согнутые трубочки с бороздкой посередине. Наверно, макаронные бороздки на Сицилии, откуда эта штука родом, имеют какой-то сакральный смысл. По мне, так форма пасты имеет важное значение только в компании с отменными соусами, которые все эти извилины и отверстия обязаны должным образом заполнять и обволакивать. А я, если честно, вкусную домашнюю пасту люблю просто с пармезаном и каплей масла.

Кстати, о домашнем. В меню Pasteria указано, что здешние повара сами делают четыре вида пасты. Имейте в виду, кто в этом реально разбирается.

Из закусок мы взяли печеный перец с сыром и анчоусами (2 890), а также печеный батат с дор блю (2 790). Потом вдогонку заказали еще вителло тоннато (3 190). Не потому, что модно, мне в самом деле нравится сочетание нежного мяса и рыбного крема.

Чтобы ждать было веселей, попросили напитки: малина с сырным кремом (1 200) и маракуйя с сицилийским апельсином (1 200). Принесли быстро. Вообще обслуживание приятное.

Напиток с сыром был моим, он немного походил на фруктовый коктейль со сливками, в общем понравился. Подруга свой тоже похвалила. Зря только не спрашивают, нужен клиенту лед в стакане или нет.

В Pasteria мы пришли прежде всего из любопытства. Нам нравилось кафе, которое прежде здесь было. Интересно, как приживутся новички. Пока все мило. Стильно обновили интерьер, мы оценили и декор вертикальной плитки на стойке, и состаренные колонны. При этом в целом новые хозяева не тронули зонирование и то, что было хорошо у предшественников - свободную расстановку столов в зале, когда никто тебя боками не задевает, проходя. Осталась и веселая детская комната. Из нового - открыли взору посетителей печь для пиццы.

Вечер был будний, но предпраздничный. Музыка поначалу казалась громкой, потом как-то поутихла, либо мы привыкли. Народу приходило много. Однако не было ощущения, что у тебя стоят над душой, никто никого не торопил, мы свой финишный кофе тоже пили долго.

Про кухню. Как выразилась подруга: «Неплохо, но не вау». Ну, может, оттого, что мы обе обожательницы мяса.

Тот самый салат с бататом

Объективно - макароны были приготовлены хорошо, базилик к ним ароматен, трюфельное масло вроде тоже подруга ощутила. Печеный батат по вкусу немного напоминал тыкву. Будем знать. Поглощая свой печеный перец с рикоттой и одиноким анчоусом на ней, я пожалела, что не попросила хлеба - масла в тарелке было изрядно.

Печеный перец с рикоттой

Официантка пару раз спрашивала нас о впечатлениях. Мы сначала вежливо похвалили. А потом все-таки вежливо высказались в сторону кухни по поводу вителло тоннато. Сообщили, что есть в Костанае места, где эту закуску готовят лучше. Телятина нежнее и сочнее, а крем из тунца - без резкого рыбного вкуса, который наводит на мысли о дешевой консерве.

Вителло тоннато ни кого из нас не впечатлило

Еще у нас был заказан кофе. Раф с сиропом из сухофруктов (1 500) и капучино пломбир (1 500). И да, кофе был хорош. Добавки его собственного вкуса не забивали.

В целом без спиртного и особых излишеств мы, мамма миа, посидели на 23 000 тенге.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ