ФСМС требует вернуть средства, выплаченные за процедуру обезболивания за прошлые два года, но стоматологи с этим не согласны, передает Informburo.kz.

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Стоматологи судятся с фондом медстрахования. Конфликт между клиниками и фондом продолжается девять месяцев. Юристы фонда требуют вернуть деньги за анестезию. Они считают, что она входит в стоимость лечения. Стоматологи настаивают, что обезболивание – это отдельная услуга и отказ от её оплаты нарушает права пациентов, сообщает "31 канал".

Обезболивание при лечении зубов стало предметом спора между стоматологическими клиниками и фондом медицинского страхования. Лечение зубов в Казахстане предоставляется бесплатно детям, беременным и другим уязвимым группам населения. Ранее стоматологиям, которые брали госзаказ, компенсировали стоимость анестезии, но теперь, говорят врачи, фонд считает её частью лечения и требует вернуть средств за прошлые два года. Сейчас процедуру обезболивания также не оплачивают.

"У стоматолога существует три вида анестезии в зависимости от диагноза. Они могут применяться одномоментно, но не имеем полного права использовать их и предоставлять. Мы родителям так и говорим: нам не оплачивают анестезию", – отметила руководитель клиники Светлана Алексеева.

Родителям приходится доплачивать, но не все могут это себе позволить. Всё началось с заявления Высшей аудиторской палаты о том, что в ФСМС выявили факты двойной оплаты по целому ряду стоматологических услуг. По данным ВАП, стоимость препаратов для анестезии уже была включена в цену услуг, и теперь фонд требует вернуть деньги, выплаченные в предыдущие годы. По словам юристов, клиник, которые спорят с фондом, много, первые процессы только начались.

"Министерство здравоохранения разъясняет, что местные анестетики входят в стоимость оказания услуг при лечении кариеса, периодонтита или удалении зуба. Соответственно, по мнению министерства, стоматологические клиники не должны были предоставлять отдельные услуги анестезии. Здесь идёт путаница в понятиях, в разъяснениях говорится об анестетике как препарате, а у нас в тарификаторе анестезия – это услуга", – отметил адвокат Западно-Казахстанской областной коллегии адвокатов Данильхан Шагатаев.

В фонде рассказали, что провели внеплановый мониторинг обоснованности оплаты стоматологических услуг за 2023 год. Проверки охватили 687 субъектов здравоохранения, они выявили повторное оказание услуги анестезии и отсутствие записей в медицинских информационных системах.

"687 поставщиков возместили около 1,1 млрд тенге сразу же в ходе аудита. В целом, 576 клиник полностью вернули положенную сумму в размере более 996,6 млн тенге, 36 поставщиков сделали частичный возврат на сумму 106,8 млн тенге. Однако ещё 42 субъекта по стране отказались добровольно возвращать средства в размере 260 млн тенге", – сообщили в пресс-службе ФСМС.

Конфликт тянется уже девять месяцев. Эксперты предполагают, что если суд встанет на сторону фонда, то многие клиники, остерегаясь оказаться в подобной ситуации, могут прекратить сотрудничество с ФСМС, что снизит доступ к бесплатной помощи.