Вице-министр туризма и спорта Ержан ЕРКИНБАЕВ ответил на вопрос, сколько лудоманов насчитывается в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам чиновников, в азартные игры систематически играют 350 000 казахстанцев.

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- Это два и более раз. Это не значит, что все они являются лудоманами. По нашим совместным с Министерством здравоохранения исследованиям, 36 тысяч казахстанцев, по справкам Минздрава, являются лудоманами, то есть страдают зависимостью, - рассказал Еркинбаев.

По словам чиновника, согласно международному опыту, примерно 10 процентов от систематически играющих являются зависимыми.

- Это сохраняется во многих странах, и у нас показатели примерно такие же. Та информация, что у нас 350 тысяч или миллион лудоманов, не подтвердилась и не соответствует действительности, - добавил он.

Напомним: ранее депутаты Мажилиса сообщали, что в рамках законопроекта лудоманию могут официально зарегистрировать в качестве болезни. В рамках законопроекта госслужащим в Казахстане также могут запретить играть в казино.