Осадки и гололед ожидаются ночью на западе и севере региона в четверг, 20 марта. Днем в этих районах также прогнозируют дождь. В следующие сутки ночью осадки, гололед и низовая метель уже пройдут на юге и востоке области. И лишь 22 марта осадков не ожидается.

Туман синоптики прогнозируют 21 марта на севере, западе и востоке, 22 и 23 марта – на западе и севере области.

В Костанае дождь обещают только 20 марта ночью и утром.

- Температура воздуха ночью 20 марта по области ожидается -1..+4, на юге +7, днем +3..+8, на юге +12 градусов, - сообщила «НГ» дежурный синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назугль КАЗИЕВА. – В пятницу, 21 марта, ночью -2..-7, днем +2..+7 градусов. В субботу, 22 марта, ночью -5..-10, днем +5..+10 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими: 20 марта ночью +1..+3, днем +5..+7 градусов, 21 марта ночью -2..-4, днем +4..+6 градусов, 22 марта ночью -5..-7, днем +6..+8 градусов.

Ветер в ближайшие три дня регулярно будет менять направление: северный в четверг, северо-западный в пятницу, юго-западный в субботу. Скорость ветра составит 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с возможны 20 марта днем на юге области, 21 и 22 марта – на севере, юге и востоке.

Фото Ксении РЕБИК