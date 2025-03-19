Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек рассказал о масштабной работе по возврату в государственную собственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельскохозяйственных земель, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По его словам, уже возвращено 12,1 миллиона гектаров, из которых 4,9 миллиона гектаров земли распределены среди населения.

"Это не просто сухие цифры. Во-первых, за каждым судебным решением стоят конкретные люди, которые на своем примере убедились, что справедливость есть и государство серьезно взялось за ее восстановление. Во-вторых, в общественном сознании и политической практике закрепляется то, что земля не продается. Как отметил Президент, "земля – наше главное богатство. Без нее не будет и нашего государства". В-третьих, земля возвращается в государственную собственность и распределяется исключительно в законном порядке. В-четвертых, разоблачены разного рода популисты и псевдоактивисты, которые на теме земли пытались заработать политические очки, получить народное доверие и монетизировать его", - заявил депутат, выступая во время пленарного заседания Мажилиса.

Базарбек также подчеркнул, что интересы крупных компаний и предприятий десятилетиями ставились выше общественных и государственных.

"Для них писались законы. К ним переходили стратегические активы – водохранилища, земли, ТЭЦ и ГРЭС, ресурсы и недра. Это были признаки слабого государства. Здесь можно вспомнить знаменитую фразу: "все равны, но некоторые равнее". Она емко передает суть старых порядков. К счастью, для нашей страны они остались в прошлом", - отметил он.

По словам депутата, в настоящее время государство поставило во главу угла закон и порядок. Базарбек отметил, что эти два принципа являются базисом любого правового государства.

Он также подчеркнул, что политические реформы Главы государства вернули самовыдвиженцам реальную возможность бороться за право представлять интересы своих избирателей в Мажилисе.

"Благодаря кардинальным конституционным реформам Касым-Жомарта Кемелевича я завоевал доверие своих избирателей в честной и конкурентной борьбе на выборах. Это позволило, не оглядываясь ни на кого, с высокой парламентской трибуны вести законотворческую работу, бороться с коррупцией и беззаконием", - сказал он.

Однако, по словам депутата, такая деятельность часто встречает сопротивление.

Он также напомнил, что на недавнем Национальном курултае Глава государства правильно подчеркнул, что многим странам навязывали псевдодемократические ценности под вывесками международных организаций.

"Данные организации получали миллиардные контракты, которые нигде не публикуются, спокойно используя их в своих интересах. Прикрываясь либеральными ценностями, якобы демократическими целями, некоторые казахстанские организации, активисты и правозащитники на деньги международных фондов критиковали любые позитивные изменения в нашей стране, продвигали мнение, что Казахстан всегда останется страной третьего мира, некой "банановой республикой". Кроме того, эти неправительственные фонды и организации грубо вмешивались во внутренние дела, системно организовывали информационные атаки и целенаправленно вводили в заблуждение общественность, якобы прикрываясь популистскими лозунгами "за прогресс и демократию", - отметил Базарбек.

Депутат также обозначил ряд нерешенных вопросов.

"Во-первых, судебная реформа и судебные решения. Мы приняли закон о реформировании судов и отдельно от Верховного суда создали кассационные суды по самостоятельным гражданским, уголовным и административным делам. Для обеспечения доступа граждан к правосудию мы ввели кассацию и экстерриториальность судебного производства по административным делам. Вне сомнений, это большое достижение. Однако вступившие в законную силу решения судов не исполняются. Для этого предстоит совершенствовать законодательство, важно менять его в соответствии с нынешними правовыми запросами общества", - заявил он.

По его словам, еще одной важной проблемой является увеличение количества посредников, так называемых помогаек, якобы решающих вопросы граждан.

"По данному вопросу также стоит принять справедливые решения и на законодательном уровне ввести для них запреты. Эти "помогайки" обещают неисполнимые решения заявителям, тем самым вводят в заблуждение и без того попавшего в сложное положение человека. Нужно это законодательно запретить", - подчеркнул он.

Резюмируя, Бакытжан Базарбек отметил, что для укрепления доверия общественности к реальным изменениям в стране необходимо решительно противостоять таким явлениям, как невежество, архаика, радикализм, иждивенчество, культ потребления и коррупция. По его мнению, именно совместные усилия позволят укрепить правовую культуру и повысить юридический потенциал общества.