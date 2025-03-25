В ЦОНах нет стандарта по гардеробам. Посетители носят его с собой. Точнее – на себе. Как говорят в местном управлении контроля качества филиала НАО ГК, в недалёком будущем центральный ЦОН ожидает переезд. Но учтёт ли пожелания граждан «Правительство для граждан»?

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Я помогала россиянину получить разрешение на временное проживание, - рассказывает жительница Костаная Ирина ПАРХОМЕНКО.

- А мне пришлось делать документ для спортивного общества, - делится историей жительница Костаная Вера ШУБИНА.

Знаете, что общего в этих зарисовках, равно как и в рассказах тех, кому пришлось провести в ЦОНе, скажем так, энное время?

- Нам предстояло ходить вместе, потому что иностранцу было нереально разобраться в особенностях нашего eGov, - продолжает Ирина. - Пришлось самой сидеть и за компьютером в зале самообслуживания. В целом мы провели там около полутора часов. Ну и вот, на улице было морозно, а в помещении очень тепло. А куда верхнюю одежду девать?

- Я ждала не особо долго, - уточняет Вера, - но это всё равно было некомфортно, потому что в верхней одежде жарко, сложить ее некуда, а ты ещё с бумажками стоишь.

Фото Веры ШУБИНОЙ

Мы решили разузнать – а какие удобства должны устраивать в ЦОНах его посетителям? Действительно, существует реестр государственных услуг, который утверждён приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 17 января 2025 года. Новая редакция реестра содержит 1 381 вид государственных услуг (ранее - 1359). На каждую государственную услугу есть свои правила оказания, которые тоже утверждены нормативно-правовым актом. Это порядок (какие документы требуются), способы (электронные или через сотрудников ЦОНа) и максимальное время ожидания.

- Если в стандарте прописано время ожидания, то это конкретно 15 минут, - заверяет руководитель управления контроля качества филиала НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Олеся ЕРШОВА. - Если не прописано, это время увеличивается до 20 минут. Это максимальное время ожидания в очереди. Плюс само время на оформление – тоже от 15 до 20 минут. Мы ведём свою статистику, из которой следует, что оператор чаще всего оформляет заявку даже быстрее, нежели за 15 минут, – 5-7 минут в среднем. То есть, всё это предполагает, что человек редко находится в помещении более получаса. В течение этого времени можно и побыть в одежде.

- Мне самой было неудобно, - описывает свои впечатления Ирина, - плюс я наблюдала такую же картину вокруг: вот бабулька с палочкой в руке, у неё всё лицо в поту. Вот рядом стоит парень и время от времени обмахивается…

По словам Олеси Ершовой, отчасти увеличению комфорта в ЦОНах будет способствовать… отказ от посещения ЦОНа. Тем более, что 60% госуслуг по правилам должно оказываться онлайн, и мы, как говорят здесь, постепенно к этому приходим.

- 90% госуслуг доступно в электронном формате, - поясняет Ершова, - а ЭЦП есть у каждого второго. Для чего клиенту приходить в ЦОН и выстаивать очередь? Большинство тех, кто получал услугу электронно, задумываются: а стоит ли тратить время. Тем более что у нашего портала удобный интерфейс. .

Она добавляет: самим сотрудникам понятно, что центр обслуживания в бывшем здании ресторана – не лучшее решение, которое пока приходится принимать.

- Да, нашим руководством рассматривался вопрос повышения комфортности здания. - сообщила Ершова. - Существующее здание ЦОНа некомфортно, не адаптировано к оказанию государственных услуг. Рассматривается вопрос о более подходящем здании, где будет располагаться ЦОН. Аким области уже озвучивал это на аппаратном совещании. Старое здание ЦОНа на ул. Тауелсиздик, 114 было адаптировано – там есть и парковка, и большой операционный зал.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Вопрос, который пока не имеет ответа – сроки: прежнее здание ЦОНа подлежит ремонту, однако представляет архитектурную ценность, так что его нельзя перепланировать в случае потребности. Определённые денежные средства, как заверили в «Правительстве для граждан», уже выделены акиматом, но решение проблемы переезда тормозит тот самый ремонт. Тем не менее:

- Стандартных требований к самому зданию нет, - говорит Олеся Сергеевна. - В нашем внутреннем документе определены только зоны: ресепшн, зона выдачи, зона самообслуживания, операционный зал, приём документов по миграции.

Гардероб, увы, не предусмотрен.



