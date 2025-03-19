В Казахстане лица, сопровождающие людей с особыми потребностями, смогут покупать железнодорожные билеты со скидкой 50 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта, подробнее на Tengri Travel.

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Ведомство предложило внести ряд изменений в правила перевозок пассажиров. Так, предлагается ввести 50-процентную скидку на железнодорожные билеты для тех, кто сопровождает граждан с инвалидностью I и II группы, а также людям, которые сопровождают детей с особыми потребностями.

Кроме того, теперь людям с особыми потребностями не нужно предъявлять подтверждающие документы и медицинские справки при посадке на пассажирский поезд.

"Будет упрощена процедуру подтверждения. Из Правил перевозок пассажиров исключается требование предоставления подтверждающих справок и документов. Информация будет автоматически проверяться через специальную базу данных. Это мера направлена на защиту прав лиц с особыми потребностями", – сообщили в пресс-службе.

Сейчас изменения находятся на стадии утверждения. Ожидается, что новые правила вступят в силу во втором полугодии 2025 года.

Напомним, что на сегодняшний день действует 50-процетная льготная скидка для граждан с особыми потребностями всех групп на проезд по социально значимым маршрутам.