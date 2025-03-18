Уходя, зима оставила Костанаю лужи и слякоть. Читательница Татьяна КОКШИНА обращает внимание сограждан на проблему брызг, летящих на пешеходов от проезжающих машин:

- В Костанай пришла бурная весна. Впрочем, как обычно. И как всегда у нас в тренде резиновые сапоги. Но хочется обратиться к автомобилистам. Имейте совесть хотя бы. Если вы на машине, то это не значит, что нужно окатывать водой и грязью простых пешеходов! Некоторым из вас, видимо, в удовольствие даже из маленькой лужицы поднять фонтан брызг и облить пешеходов. Особенно на пешеходных переходах. Кажется, что у нас даже существует за это штраф. Что скажет управление дорожной полиции по этому поводу?

Фото Татьяны Кокшиной

Чем дольше идёт весна, тем больше жалоб на погоду и её последствия поступает в редакцию "НГ". Чего только стоят видео затопленного двора дома 135 на улице Дощанова и ролик костанайца в социальной сети Tiktok о "лунных кратерах" на дорогах города.