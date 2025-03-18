Власти Казахстана намерены детально проанализировать деятельность агентства США по международному развитию (USAID), передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Работа в данном направлении будет продолжена в части проведения детального анализа деятельности USAID по изучению финансируемых проектов и программ, их целей, соответствие заявленных целей фактическим результатам (в рамках созданной МИД в 2024 году Рабочей группы по вопросам сотрудничества с USAID, в состав которой входят все заинтересованные госорганы). В частности, будет проведено исследование страновых стратегий USAID, а также изучены связи USAID с другими организациями, в том числе правительственными и негосударственными, чтобы оценить потенциальное влияние этих связей на цели USAID. Кроме этого, необходим анализ финансовых потоков, чтобы выделить возможные схемы прикрытия, несоответствия в использовании средств и конфликты интересов», - сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Относительно финансовых средств, выделенных зарубежными спонсорами, он сообщил, что по информации государственного департамента США, предоставленной министерству иностранных дел Республики Казахстан, в 2024 году в рамках двусторонних соглашений реализуется 28 долгосрочных программ по различным направлениям с USAID.

«Всего в 2023 – 2024 годах USAID выделил на реализуемые в стране программы $26,5 млн долл. (экономика, энергетика, здравоохранение, гражданское общество и медиа-сектор и другие). Отдельные проекты охватывают не только Казахстан, но и страны Центральной Азии. По информации министерства культуры и информации Республики Казахстан в 2024 – 2025 годах программы USAID реализуются следующими отечественными неправительственными организациями (НПО) и международными НПО: ОФ «Десента», ОО «Кадыр-касиет», представительство EURASIA FOUNDATION в Республике Казахстан, представительство Winrock International в Республике Казахстан, представительство Internews Network в Республике Казахстан, представительство American Bar Association в Республике Казахстан», - уточнил замглавы кабмина.

По его словам, согласно данным информационных систем (по ф.018.00) за 2018-2024 годы установлены восемь НПО, представивших сведения о получении денежных средств и имущества от USAID (согласно статье 30 Налогового кодекса информация о сумме полученных и израсходованных НПО средствах и их источниках является налоговой тайной).

«При этом, КГД осуществляет сотрудничество с программой USAID по торговле в Центральной Азии. В частности, КГД осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции в сфере налогового и таможенного администрирования. Также в задачи КГД входит формирование, обеспечение развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, доступности электронных услуг населению Республики Казахстан, создание условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через таможенную границу. В этой связи, а также в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Республикой Казахстан в отношении сотрудничества по цифровизации и таможенным процедурам в Центральной Азии с целью модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана Программой USAID по торговле в Центральной Азии, КГД передано на безвозмездной основе серверное оборудование в количестве 12 единиц на сумму Т385 818 400», - проинформировал вице-премьер.

Он сообщил, что одним из компонентов программы USAID является упрощение процедур таможенного и пограничного контроля.

«В рамках сотрудничества Комитета и программы USAID осуществлялась не только техническая помощь, также оказывалась поддержка при проведении рабочих встреч, заседаний, заграничных визитов. До настоящего момента проводилась работа по двум проектам совместно и при поддержке USAID. Первое – это проект, известный как Бесшовный транзит, который нацелен на максимальное упрощение процедуры транзита товаров на пространстве Центральной Азии и Кавказа. Второе – это проект по обмену предварительной информацией между странами Центральной Азии», - добавил глава Жумангарин.

Относительно разработки законопроекта, который предусматривал бы обеспечение защиты и психоэмоциональную, ментальную, физическую безопасность наших детей от подобных вредоносных «спонсорских» проектов он сообщил, что в настоящее время министерством юстиции Республики Казахстан направлен соответствующий запрос в государственные органы для проработки данного вопроса.

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