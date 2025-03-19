С 2026 года на дорогах Казахстана полностью запретят движение самосвалов, чей вес превышает допустимые нормы. Помимо этого, магазинам и предприятиям будет запрещено принимать грузы, доставленные на таких транспортных средствах. За нарушение правил предусмотрены штрафы и другие санкции, вплоть до расторжения контрактов на недропользование, передает inbusiness.kz.

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Эти изменения предусмотрены законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перевозки пассажиров автомобильным транспортом". Министерство транспорта напомнило, что запрет на эксплуатацию таких автомобилей уже введен, а теперь вводятся меры наказания за его нарушение.

Согласно новой редакции закона, с 2026 года запрещается передвижение самосвалов, превышающих разрешенную массу, по автомобильным дорогам общего пользования и улицам населенных пунктов. Самосвал определен как "автомобиль, оборудованный механически поднимающимся кузовом для самопроизвольной выгрузки". Запрет был введен еще в 2023 году, однако для бизнеса был предусмотрен трехлетний переходный период для адаптации.

Согласно статье 38-2 закона, транспортировка грузов с превышением допустимого веса на самосвалах запрещена. Также в соответствии с обновленным Законом "Об автомобильном транспорте" грузоотправители не имеют права загружать такие автомобили. Нарушение этого правила влекут за собой административную ответственность и штрафные санкции.

Кроме того, изменения коснутся Закона "О недрах и недропользовании". Если недропользователь дважды в течение года допустит нарушение запрета на перевозку грузов на перегруженных самосвалах, его контракт на недропользование будет расторгнут, а лицензия отозвана. Компании будут обязаны регулярно отчитываться о соблюдении новых норм.

По данным минтранса, самосвалы составляют около 35% от общего количества грузового транспорта на дорогах страны. Их высокая масса, даже без нагрузки, превышает 12 тонн, что приводит к быстрому износу дорожного покрытия. По статистике, ежегодно фиксируется около 25 тысяч случаев повреждения дорог, из которых более 60% вызваны движением самосвалов.

Власти отмечают, что запрет необходим для сохранения дорожной инфраструктуры и снижения затрат на ее ремонт.

Министерство подчеркивает, что новая система контроля позволит предотвратить дальнейшие разрушения дорог, вызванные движением тяжеловесного транспорта. Теперь ответственность за нарушение понесут не только перевозчики, но и грузоотправители, грузополучатели и другие участники логистических процессов.

Дополнительно новый закон требует, чтобы грузоотправители взвешивали груз перед загрузкой, пломбировали транспортное средство и выдавали водителям соответствующие сертификаты о весе груза. Даже если самосвал движется без груза, но его собственный вес превышает 12 тонн, его использование на дорогах будет запрещено.

Таким образом, с 2026 года Казахстан ждет значительное изменение в сфере грузоперевозок, направленное на улучшение состояния дорог и усиление ответственности всех участников логистических цепочек.