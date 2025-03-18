Два специалиста подтвердили ошибку в работе "Автоурагана". Первый рассматривал вопрос изнутри - он обслуживал этот комплекс. Второй посмотрел извне и посчитал скорость автомобиля Ксении ЛАПТЕВОЙ по скорости соседнего Hyundai. Что решила судья?





Ксения Лаптева доказала в суде сбой "Автоурагана"

В конце января 2025 года камеры системы съёмки нарушений скоростного режима "Автоураган" на перекрестке улиц Алтынсарина-Фролова зафиксировали у машины Exeed Ксении Лаптевой скорость 76 км/час при лимите 60 км/ч. Но видеорегистратор внутри автомобиля показал, что скорость не превышает 57 км/час.

Лаптевой назначили штраф, и она подала жалобу на ДП региона в Специализированном суде по административным правонарушениям Костанайской области. Госорган представляли старшие инспекторы отдела административной практики Рустам СМАГУЛОВ и Максат БАКЫТЖАНОВ.

"Автоураган" фотографирует машины, их госномера и фиксирует скорость, делает из этих данных таблицу на каждый автомобиль, где сверху - фото транспорта, а снизу - номер.

Exeed с родным номером... / Фото из архива "НГ"

На прошлом заседании судья Елена ЛЫМАРЬ обратила внимание инспекторов на то, что камеры комплекса перекинули номер машины Лаптевой марки Exeed в фототаблицу к другому автомобилю.

...и Hyundai с номером Лаптевой / Фото из архива "НГ"

Те объяснить ошибку не смогли. Дали наводку, что тендер выиграла компания "Капитал медиа", но фактически обслуживает "Автоураган" ТОО ARKAN Security Solutions.

17 марта Елена Лымарь допросила специалистов.

- Мы только конкурс этот выиграли, мы ещё не проводили обследование этого комплекса, - сказал инженер ТОО ARKAN Security Solutions Денис ПРИЩЕПА. - На момент, когда произошло это событие, мы ещё не обслуживали этот комплекс. Ещё даже не проводили никаких настроек, поверок.

Инспектор Смагулов попросил подключить к онлайн-допросу специалиста "Капитал медиа"

Специалист "Капитал медиа" Валерий КИМ пояснил, что уровень точности "Автоурагана" 98%, а погрешность - 1-2%.





Судья Елена Лымарь / Фото из архива "НГ"

- За 2 часа через этот "Автоураган" прошло 2 666 машин, и за сутки зафиксировано всего одно нарушение - заявителя, - отметила Елена Лымарь.

- За сутки нет выгрузки сколько машин проехало? - спросил Ким.

- Больше 200 000, - ответил инспектор Смагулов.

- Такая погрешность на 200 000 машин вполне возможна, - сказал Ким. - Как раз пришлись вот эти 1-2%.

Судья пригласила в качестве независимого специалиста эксперта Анатолия ЛИ.

Согласно материалам дела, соседний Hyundai ехал со скоростью 47 км/час и был зафиксирован камерами одновременно с Exeed Лаптевой.

Анатолий Ли обратил внимание на этот факт: если Лаптева ехала со скоростью 76 км/час, превышающей лимит, то такую скорость она должна была набирать некоторое время до попадания в объектив Автоурагана и обогнать соседний Hyundai, ехавший намного медленнее. Но на деле она не обогнала соседа, а Hyundai спустя время обогнал её Exeed.

- Не может быть такого, чтобы два автомобиля проезжали одновременно и чтобы один ехал 76 км/час, а другой 47 км/час, - сказал эксперт. - Это может быть такое, когда Hyundai едет, а Exeed его проезжает с большей скоростью. Но на видеорегистраторе мы видим, что Exeed никакой Hyundai не опережает. Через 5 секунд Hyundai начинает опережать Exeed. То есть, если скорость у Exeed была 76 км/час, то никаким образом за 5 секунд Hyundai, даже увеличивая скорость, не сможет никак догнать или опередить Exeed. Поэтому здесь какой-то системный сбой.

На этом же заседании судья Елена Лымарь удовлетворила жалобу Ксении Лаптевой и отменила назначенный штраф.

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