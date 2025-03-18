Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Бурабае высказывался о переименованиях улиц и населенных пунктов страны.

"Местные исполнительные органы допустили много ошибок, вплоть до того, что присваивали имена по принципу землячества, родственных отношений", - отметил Президент и подчеркнул, что начата работа по наведению порядка в сфере ономастики.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Исследователь, администратор казахской версии Wikipedia Кайыр Рысбаев изучил названия районов и населенных пунктов Казахстана и выявил немало любопытного, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказывает исследователь, в Казахстане немало сел, районов, улиц с одинаковым названием - даже в пределах одного региона. Это вызывает путаницу среди населения, в том числе приводят к ошибкам при получении госуслуг. К примеру, в Казахстане 24 села Бирлик и Жамбыл, 29 – Алгабас, по 25 - Абай и Карасу. Также в Казахстане 3 Абайских, 3 Есильских и 3 Жамбылских района.

Фото: 2gis.kz

Еще Кайыр Рысбаев добавляет, что зачастую в регионах улицам, школам и мечетям даются имена неизвестных деятелей, родителей влиятельных личностей.

"С беспечным переименованием мы теряем историю"

"В Казахстане вопросами ономастики занимались местные власти и часто это приводило к плачевным результатам. В последние годы идет тенденция давать названия районам, городам и населенным пунктам в честь людей, хотя они имеют исконные исторические казахские названия. Это приводит к утрате богатства нашей топонимики и истории. С беспечным переименованием мы теряем историю. Если такой темп продолжится, то везде будут фамилии или имена", - говорит Кайыр Рысбаев.

По его мнению, переименовывать места в честь людей - традиция из прошлого.

"У казахов города и села назывались по местности и описывали местность: Кызылжар, Акмешіт и так далее - или же в честь известных людей, которые имели непосредственное отношение к данной местности, жили там или умерли. Часто ономастика становится местом борьбы трайбалистов разного рода. Каждый старается увековечить имя своего предка, часто не очень значимого", - считает эксперт.

Что делать с районами с одинаковыми названиями?

В Казахстане много районов с одинаковыми названиями: 3 Абайских, 2 Актогайских, 3 Есильских, 3 Жамбылских, 2 Нуринских, 2 Алматинских.

Кайыр Рысбаев считает, что было бы разумно оставить название одному району, а остальные переименовать или вернуть им исторические названи. К примеру, Абайский район Восточно-Казахстанской области можно переименовать в Шынгыстауский (прежнее историческое название), а Абайский район Карагандинской области в Шерубай-Нуринский район (историческое название центра района и название волости на территории района).

Есильский район Астаны можно назвать Левобережным (на казахском Солжаға ауданы) - ведь это народное и общеупотребительное название. "Либо переименовать в честь озеры Майбалык", - считает исследователь.

"Люди в eGov и при сдаче налоговой декларации часто путают одноименные районы. В большинстве систем названия районов выходят без уточнения области, и приходится гадать, какой области это район. При покупке билетов на поезд и автобус часто одноименные населенные пункты вызывают неудобства. И каждый раз приходится уточнять", - отмечает он.

Кайыр Рысбаев привел еще один пример: в области Улытау есть город Жезказган и поселок Жезказган, а также город Сатпаев и село Сатпаев.

"Пришло время это исправить"

При переименовании или присвоении новых имен населенным пунктам, улицам и другим объектам не учитывают статистику и дают повторяющие названия.

"Ранее многим населенным пунктам раздавали налево и направо имена Амангелды, Абай и Жамбыл. Пришло время исправить это. Даже если название села происходит из другого языка, как, например, Кордай, Каскелен, Шамалган, то не надо менять. Так как названия исторические. Наши предки, победившие джунгар, не стали менять названия. Тогда почему мы думаем, что имеем право менять эти исторические названия, которые оставили нам предки?" - задается вопросом исследователь.

Еще одним проблемным сектором ономастики Кайыр Рысбаев называет имена мечетей. В Казахстане больше 2 тысяч мечетей, и часто влиятельные люди и бизнесмены используют свои связи и финансы, чтобы дать названия мечетям в честь своих родителей и предков.

"В советском прошлом все названия хотели идеологизировать, но такие названия, по моему мнению, долго не сохраняются. Исторические названия сохраняются гораздо стабильнее. Думаю, надо отказаться от идеологизации и основываться на исторических названиях. А вот новые объекты без исторических названий можно называть новыми именами", - резюмировал исследователь.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV заседании Национального курултая в Бурабае, призвал "строго блюсти принципы исторической справедливости".

"Имена наших знаменитых предков, сыгравших действительно особую роль в истории страны, уже присвоены многим улицам и населенным пунктам. Настало время остановиться и более разборчиво подойти к увековечиванию памяти деятелей прошлого. В названиях городов и улиц должна отражаться сама история нашего народа", - сказал Президент.

В Казахстане, по его словам, не используют в полной мере потенциал звучных географических названий и популярных в обществе традиционных топонимов.

"При этом к переименованию сел, названия которых исторически устарели, нужно подходить крайне внимательно. Кампанейщина здесь недопустима. Важно проводить широкую разъяснительную работу и учитывать мнение жителей. Что касается улиц, то в первую очередь надо дать названия безымянным улицам и повторяющимся топонимам. Из-за расширения населенных пунктов, застройки новых городских районов таких объектов в нашей стране тысячи. Это усложняет работу пожарных, полиции, скорой помощи и других служб", - сказал Президент.