В Казахстане перестанут ограничиваться предупреждениями в отношении предпринимателей, нарушающих права потребителей, передает Tengrinews.kz. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступили в силу 13 марта.

К нарушениям прав потребителей теперь относятся: несоблюдение обязанностей по размещению информации о защите прав потребителей, несвоевременный ответ на претензии и соблюдение сроков возврата товаров. Вместо предупреждения для бизнесменов вводятся штрафы.

О новшествах напомнил заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли Серик Кусаинов.

"Буквально 13 марта вступил в силу большой пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях. До этого времени за нарушения в сфере прав потребителей у нас было предупреждение. Это являлось официальной санкцией согласно КоАП. Теперь за нарушение прав потребителей будет взыскиваться штраф. Там есть градация: на субъекты малого бизнеса будет 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году) штраф, на средний бизнес - 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году), на крупный - 25 МРП (98 300 тенге в 2025 году), - рассказал Серик Кусаинов.

Фото из архива "НГ"

По данным Комитета по защите прав потребителей, в 2024 году в Минторговли поступило 62,5 тысячи разных жалоб от казахстанцев, за два месяца этого года количество жалоб уже перевалило за 10 тысяч. Большинство претензий казахстанцев адресовано сферам туризма, ЖКХ, здравоохранения и торговли.

Напомним, новые поправки в КоАП также предусматривают следующие изменения:

За превышение торговой надбавки на социально значимые продукты (статья 204-4 КоАП) наказание также станет более жестким и составит штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году) для физлиц и малого бизнеса, 35 МРП (137 620 тенге в 2025 году) для среднего бизнеса, 150 МРП (589 800 тенге в 2025 году) - для крупного бизнеса;

Статья 173 КоАП "Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность" дополнится частью 2: за повторное незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность в течение года предусмотрен штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году).