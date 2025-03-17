В Казахстане существует строгий список буквенных комбинаций, которые нельзя использовать в автомобильных номерах. Tengri Auto узнал, изменился ли список запрещенных госномеров и сколько казахстанцев приобрело их за прошлый год.

Фото ©️ Турар Казангапов

Как нам ответили в пресс-службе МВД, в стране сегодня насчитывается 106 запрещенных буквенных комбинаций для государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ).

Напомним что в этот список входят такие комбинации, как: AAM, BOK, CEX, FBP, HER, KAL, KOT, MAL, SOR, SOP, SOS, SEX, USA, XER, XYE, ZEK, GEY, GEI, GAY, JID, GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, GOS, IIN, QAS, OON, XUI, QR, HUY, ISK, HYI, QYS, XUY, JUN, XER, BOQ, QUL, SIK, QAN, SYK, JUT, QOR, QYQ, QOI, TYQ, JOI, JMI, JYN, GAI, IBU, VOR, EBU, BOP, FUK, FAK, FUC, FAC, IOX, IOH, LOX, LOH, COX, KOX, FBR, POX, KNB, MVD, OPG, EBR, AMM, SGL, ASS, HAX, NAX, AM, IB, KZ, PK, QU, KP, UD, WX, TG, NS, CS, PV, AK, WK, JO, AQ, AO, RK, NN, BS, ST, BA, AW, AP, AE, AX.

Эти сочетания букв недоступны как для физических, так и для юридических лиц, так как их произношение или написание не соответствует нормам культуры речи.

Кроме того, в стране существует категория "номеров повышенного спроса", которые отличаются красивыми буквенными или цифровыми комбинациями. Эти номера обычно вызывают наибольший интерес у автовладельцев.

Напомним, что цены на номера повышенного спроса варьируются от 224 124 тенге до 1 120 620 тенге. В категорию самых дорогих номеров вошли: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями.

С каждым годом интерес к таким номерам стремительно растет. По данным ведомства:

в 2022 году было выдано 25 366 ГРНЗ;

в 2023 году - уже 29 653 ГРНЗ, что на 16 процентов больше;

в 2024 году - 44 273 ГРНЗ, что на 49,3 процента больше, чем в 2023 году.

Таким образом, за два года объем выдачи номеров увеличился почти в два раза, что говорит о растущем интересе к персонализированным госномерам, несмотря на то, что часть сочетаний запрещена.

Причины такого роста чаще всего кроются в желании выделиться на дороге, подчеркнуть статус или просто получить "красивый номер", который легко запомнить.