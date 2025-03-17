По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 марта, ночью на севере и западе области пройдёт дождь. На севере, востоке и юге ожидается туман. В среду, 19 марта, дожди пройдут на западе, север и юге, а туман прогнозируется на севере, юге и востоке области.

В Костанае в ближайшие два дня ожидается дождь. Только во вторник он будет идти ночью, а в среду - днём.

- Во вторник ночью будет 3-8 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём ожидаем 11-16, на на востоке 8 градусов выше нуля. В среду ночью термометры покажут 3-8°С. Днём воздух прогреется до 13-18°С на большей части территории области и 10°С на востоке.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 4-6°С, днём 11-13°С. В среду: ночью 3-5°С, днём 13-15°С.

Во вторник ожидается юго-западный ветер,скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и западе области. В среду в течение дня ветер будет южным, скоростью 9-14 м/с.

Фото Галины КАТКОВОЙ



