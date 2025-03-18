Выплаты ветеранам и труженикам тыла обсуждали на заседании постоянных комиссий областного маслихата. Предлагалось выделить управлению координации занятости и соцпрограмм 77,4 млн тенге.

Фото из архива "НГ"

Единовременную выплату до 50 000 тенге на человека получат 2 068 труженников тыла. На это из бюджета потратят 42,4 млн тенге.

Ветеранов в Костанайской области всего 10 человек. Живут они в Костанае, Рудном и Алтынсаринском районе. Самый старший родился в 1925 году, самый младший, сын полка, в 1932 году.

Для того, чтобы довести выплаты им до 5 000 000 тенге, из бюджета и запросили дополнительные 35 млн.

- Ветераны Великой Отечественной войны - 10 человек в трех регионах Костанайской области, - сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА. - В бюджетах городов и районов у нас заложено по 1,5 млн тенге. И чтобы довести эти выплаты до 5 млн, мы разницу и доложили.

На сессии это предложение одобрили в числе других изменений в областном бюджете.