Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) проводит расследование в отношении операторов связи на предмет возможного ценового сговора. Об этом сообщил заместитель председателя агентства Болат Самбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались, проверяет ли АЗРК повышение цен на тарифы операторов связи.

"В последние несколько лет поступает множество жалоб. Мы анализируем рынок и видим, что тарифы растут. За последние два года почти все операторы связи повысили цены. Сейчас мы проводим расследование на предмет сговора. Мы выявили признаки согласованных действий – операторы одновременно начали стремительное повышение тарифов. В антимонопольной сфере это рассматривается как сговор, и мы детально изучаем ситуацию", – заявил Самбетов.

По словам Самбетова, в отношении одного из крупных операторов, который, предположительно, мог устанавливать монопольно высокие тарифы, могут начать отдельное расследование.