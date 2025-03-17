1 января 2025 года ТОО "Костанай ЭнергоЦентр" прекратило деятельность. Теперь потребителей области снабжает электроэнергией ТОО ЭПК "Форфайт".

25 февраля компания подала заявку в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области на повышение тарифа с 1 апреля 2025 года. И предложила 3 варианта повышения. В одном цена для населения растёт настолько, что жителям Лисаковска придется платить больше на 60,5%.

14 марта департамент и представители "Форфайта" провели публичные слушания.

- Действующие тарифы на электроэнергию не покрывают фактические затраты компании на покупку и передачу электроэнергии, - заявил генеральный директор ЭПК "Форфайт" Дидар АМАНЖУЛОВ. - Покупка электроэнергии у единого закупщика увеличилась на 5 млрд 510 млн тенге. Рост произошёл за счёт роста объёма покупки. В проекте тарифа также заложен недополученный доход в сумме 1 млрд 77 млн тенге. В тарифе КГП "КЮЭС", КГП "ЛисаковскКомЭнерго" цена покупки - 10 тг за 1 кВт*час, в тарифе "ЖитикараКомЭнерго" - 11 тенге. Фактическая цена, которую "Форфайт" оплачивает закупщику, - 12 тг. Недополученный доход за январь и март 2025 года составил 653 млн тенге.

"Форфайт" сейчас обеспечивает электричеством все регионы области, кроме Рудного. Объём закупки электричества вырос из-за того, что на с 1 января добавились ещё 5 регионов, объяснил Аманжулов. И предложил 3 варианта повышения цены.

В первом оно происходит по единому тарифу, и для юрлиц тариф увеличится на 21%, а для физлиц - на 16,5%.

- При применении единого тарифа для всех регионов произойдёт значительный рост для физлиц: в Аркалыке на 49,6%, Житикаре на 36,1% и Лисаковске на 60,5%, - привел примеры генеральный директор "Форфайта".

Он признал, что такое удорожание недопустимо, и отмёл предложенный самим же сценарий.

Второй вариант - дифференциированные тарифы при всё том же росте тарифа для населения на 16,5%. Для юрлиц и бюджетных организаций "Форфайт" предлагает единый тариф для всех регионов.

В третьем варианте компания просит увеличения тарифа для юрлиц на 21,6% и единого для всех регионова тариф для бюджетных организаций.

Дидар Аманжулов

В проекте тарифа, помимо прочего, содержатся 646 млн тенге на покупку 1 млн 293 тыс. кВт*часов так называемого дисбаланса. По словам Аманжулова, это излишек купленной электроэнергии. Он складывается из-за того, что в часы пик, периоды дефицита на казахстанском рынке, национальному оператору приходится покупать энергию у России по рыночной цене. И продаёт он её "Фарфайту" и остальным ЭПК страны, видимо, тоже по рыночной цене. Рыночная цена формируется ежечасно и может оказаться выше, чем 12 тг за 1 кВт*час, установленной для ЭПК Казахстана, как субъектов общественно значимого рынка.

- Если все энергопроизводящие станции в Казахстане будут работать стабильно, без вывода в ремонт, тогда предварительно хватает этой электрической энергии в часы пик, - отметил гендиректор "Форфайта". - В случае вывода в ремонт турбины или котла в часы пик национальный оператор покупает энергию у Российской Федерации. Идёт дисбаланс, он ложится на всех участников рынка.

Акан Ташпанов (посередине)

- То есть, дисбаланс - это незапланированные объёмы электроэнергии, энергии, которую вы покупаете уже не за 12 тенге, а за цену, которая формируется ежечасно, - резюмировал руководитель департамента КРЕМ Акан ТАШПАНОВ. - Цену никто не знает. Может, она будет 10 тенге, а может 50.

Раньше дисбаланс никто не закладывал. Одна из участниц слушаний со стороны департамента КРЕМ спросила - неужто это потому, что такой проблемы раньше не было.

- Была, - ответил гендиректор "Форфайта". - Просто её в тарифе не было.

- Мы, наверное, не включаем (дисбаланс - "НГ"), потому что здесь необходимы нам фактические затраты, - отметил Ташпанов. - Мы сейчас утверждаем цены с 1 апреля 2025 года до 1 апреля 2026-го условно. Все затраты мы видим, исходя из утверждённых цен. А здесь цены колеблящиеся. Непонятно, какая будет цена, и непонятно, сколько необходимо этих дисбалансов. Они ("Форфайт" - "НГ") просто из опыта, как я понял, предыдущей ЭПК приблизительно поставили такой объём покупки.

Решение департамент КРЕМ ещё не принял, но уже понятно, что дисбаланс в новый тариф навряд ли войдёт. Руководитель департамента КРЕМ обратил внимание на то, что "Форфайту" есть куда сливать излишек - рынок АО "Корем" по продаже электроэнергии по рыночным ценам:

- Мы не можем просто включить в цену предварительные прогнозные цены, которые будут, а может и не будут. Дисбалансы - это то, сколько им не хватило электрической энергии и они покупают сверх плана. Соответственно, они подают так же. Это рынок "Корем", рынок продажи энергии по рыночным ценам. Есть, конечно, риски у вас, что вы в план не войдёте. Но у вас есть где-то и покупка, а есть и где-то продажа нереализованной электроэнергии. Поэтому здесь мы не видим конечный результат. Если у вас будут действительно убытки, тогда уже давайте обсудим эти убытки по факту, когда они действительно сложатся. А так, чтобы мы дали предварительно какие-то прогнозы, это будет вопреки правилам ценообразования.

Ташпанов заявил, что "проект тарифа - это, грубо говоря, хотелки субъекта", и пообещал, что департамент КРЕМ будет критично относиться к предложениям "Форфайта".

По его словам, 1 апреля цена изменится в любом случае - оспорить ту же прибавку к "Форфайту" пяти новых регионов невозможно. А вот насколько она изменится? Компания обязана оповестить население не позже, чем за 5 дней. По словам представителей "Форфайта", они огласят новый тариф ориентировочно 26 марта.

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