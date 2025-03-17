Фотографии автомобилей полиции и скорой помощи возле средней школы № 7 Костаная прислала "НГ" наш гражданский журналист Дарья ЧУЖАЯ. Она также сообщила, что внутри школы все спокойно, уроки продолжаются.

"НГ" запросила комментарий в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Полиция и сотрудники Комитета национальной безопасности проводят проверку информации о заведомо ложном сообщении, касающемся двух школ города - №№ 7 и 14, - сообщили в ведомстве. - В ходе осмотра подозрительных лиц и предметов не выявлено. В настоящее время в рамках начатого досудебного расследования проводятся все необходимые следственные мероприятия.

В департаменте полиции Костанайской области напоминают об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сообщений о готовящемся акте терроризма. За данное правонарушение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.