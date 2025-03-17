Казахстанцев будут привлекать к ответственности за использование чужой электронной цифровой подписи (ЭЦП), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Новые нормы вступили в силу 13 марта.

Теперь предусмотрен новый вид правонарушения об электронном документе и ЭЦП по статье 640 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому предусмотрена адмответственность за использование электронной цифровой подписи другим лицом.

"Ранее административная ответственность предусматривалась только за незаконную передачу ключа ЭЦП третьим лицам и непринятие владельцем регистрационного свидетельства мер для его защиты. После вступления в силу поправок к ответственности будут привлекаться как лицо, передавшее ЭЦП, так и лицо, использовавшее его", - отметили в Министерстве цифрового развития.

Также увеличен срок привлечения к адмответственности физических и юридических лиц за совершение правонарушений в сферах защиты персональных данных и ЭЦП с двух месяцев до одного года со дня совершения.

"За нарушение законодательства о персональных данных и их защите, выраженное в незаконном сборе, обработке персональных данных и несоблюдении мер по их защите, размер административных штрафов по статье 79 КоАП будет увеличен до трех раз. Ранее штрафы варьировались от 10 до 1000 МРП в зависимости от состава правонарушения и категории субъекта предпринимательства. Теперь они составят от 30 до 2000 МРП", - сообщили в пресс-службе МЦРИАП.

Данные изменения направлены на усиление защиты персональных данных граждан, обеспечение безопасности использования ЭЦП и повышение ответственности за нарушения в сфере информатизации, а также для снижения количества мошеннических действий, связанных с ЭЦП.