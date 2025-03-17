17 марта 2025, 12:03

В синагоге Бэйт Рахель-Хабад Любавич в Костанае отметили еврейский праздник Пурим в атмосфере радости и веселья.

Пурим - один из самых радостных праздников еврейского календаря.

В этот день пришли как взрослые, так и дети, что добавило атмосферности и праздничного настроения. Звучали веселые еврейские мелодии, наполняя пространство радостью и светом.

Посланник любавического рэбэ Король Мошиах Костанайской области раввин Мэнахэм Мэндл Залманов, главный раввин Костаная и Костанайской области и его супруга Двора Залманов с детьми встречали гостей.

Центральным моментом праздника стало чтение Свитка Эстэр (Мэгилат Эстэр), что является одной из важнейших заповедей Пурима. Все присутствующие внимательно слушали, а многие следили за текстом в рукописных свитках. Этот момент стал важной духовной вехой праздника.

После завершения чтения Свитка состоялась общая трапеза, которая завершила духовный момент и подарила участникам возможность насладиться общением и праздничными угощениями.

Раввин Мэнахэм Залманов рассказал, что Пурим символизирует радость спасшегося народа. Он напомнил всем историю, которая стоит за этим праздником: персидский царь Ахашвэрош по наущению своего советника Амана решил уничтожить евреев. Но благодаря вмешательству царицы Эстэр, которая оказалась еврейкой, а также ее дяди Мордэхая, планы Амана были разрушены, и в день, когда он собирался привести свой коварный план в исполнение, судьба обрушилась на него самого. Аман был наказан, и евреям было даровано спасение.

Традиционным блюдом Пурима являются сладкие пирожки с маковой начинкой - "аменташ", которые символизируют "карманы Амана".

Пурим также сопровождается костюмированными представлениями, балами и весельем. Важными заповедями праздника являются отправка друг другу «съедобных подарков», помощь нуждающимся, а также обеспечение того, чтобы этот день принес радость как можно большему количеству людей.

Одной из главных заповедей Пурима является не ограничивать себя в веселье. Этот день - день легкости, радости и праздника, когда важно отпраздновать жизнь и чудо спасения еврейского народа. Раввин Мэнахэм Залманов отметил, что Пурим - это не только историческое событие, но и напоминание о важности веры, единства и радости, которые могут преодолеть любые испытания.

Что значит Пурим для евреев: традиции и обычаи

Пурим имеет особый смысл для евреев. Это день, когда их народ смог отстоять свою жизнь, честь и свободу, поэтому праздник принято отмечать шумно и весело. При этом Пурим, конечно же, имеет свои традиции. Так, в праздник обязательно:

- читают Мегиллу – книжный свиток Эстэр, повествующий о спасении евреев, во время вечерней и утренней молитв в синагоге.

- посылают яства родным и близким (мишлоах манот).

- помогают бедным (матанот ла-эвьоним).

- устраивают праздничное застолье.