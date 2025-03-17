В МВД рассказали об итогах оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", которое прошло с 11 по 14 марта. Во время ОПМ было установлено почти 10 тысяч нарушителей миграционного законодательства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Основные нарушения

Среди выявленных нарушений:

4,5 тысячи иностранцев превысили допустимые сроки пребывания в стране;

2,5 тысячи человек работали без разрешительных документов, включая 60 нелегальных таксистов;

1240 иностранцев уже выдворены по решению суда, им запрещен въезд в Казахстан на пять лет.

Большинство нарушителей прибыли из стран ближнего зарубежья. Однако в ходе ОПМ также выявлены нелегальные мигранты из Бангладеш, Египта, Италии, Нигерии и Мадагаскара.

Преступления в сфере миграции

По данным МВД, задержаны 20 иностранцев, находившихся в розыске. К административной ответственности за несвоевременное уведомление о прибытии иностранцев привлечены 2200 принимающих лиц, сумма штрафов превысила 12 миллионов тенге. За незаконный наем иностранцев оштрафованы 500 работодателей на 33 миллиона тенге. Среди них пять человек ранее уже нарушали правила трудоустройства мигрантов, в их отношении начато расследование по статье 395 УК РК "Неоднократное нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы".

Кроме того, возбуждено 12 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции. Среди подозреваемых – комендант общежития столичного вуза, которая за денежное вознаграждение оформляла разрешения на временное проживание 56 мигрантам под видом студентов. В Алматинской области помощник нотариуса изготавливала подложные доверенности для фиктивной регистрации иностранцев.

Председатель комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков напомнил, что миграционные услуги следует получать в законном порядке.

"Призываем иностранных гостей и наших граждан избегать так называемых помогаек, взимающих плату за сомнительные услуги. Государство не взимает плату за уведомление о пребывании иностранцев, оформление ИИН, дакторегистрацию и разрешение на временное проживание", - отметил он.