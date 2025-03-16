Кафе "Бирюлька", ресторан "Поместье" и офис "Казгидромета" - Кто еще останется на время без света на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 19 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На грядущей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в 11 районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП – 29 (работы на ПС)
17 марта с 09:00 до 18:00
- кафе «Зебра» автобусная остановка по ул. Баймагамбетова
- Том-фар по ул. Баймагамбетова 187
- ТОО «Апис» по ул. Толстого 72
- кафе «Бирюлька» по ул. Толстого 72
- Аптека по ул. Баймагамбетова 187
- ТОО «Аксон» по ул. Баймагамбетова 187
- Кросстар по ул. Баймагамбетова 187
- Обмен валюты по ул. Баймагамбетова 187
- Евразийский банк по ул. Баймагамбетова 187
- Аптека «Биосфера» по ул. Баймагамбетова 187
- кафе по ул. Баймагамбетова 187
- Часовая мастерская по ул. Баймагамбетова 187
- Медицинский кабинет по ул. Толстого 72
- магазин «Раузет» по ул. Баймагамбетова 185
Частный сектор:
- ул. Толстого 72
- Баймагамбетова 185, 187
РП -18 (работы на ПС )
17 марта 2025 года с 09:00 до 19:00
- Казгидромет по ул. Высокая 9а
- ИП Алексеев по ул. Доненбаевой 77
- ИП Андреев по ул. Доненбаевой
- ИП Турчин по ул. Доненбаевой 67
- ИП Кравец по ул. Доненбаевой 59
- ИП Осипов по ул. Доненбаевой 61
- ИП Косенко по ул. Доненбаевой 2
- ТОО «Мукомольная компания» по ул. Доненбаевой 63
- ресторан «Поместье» по ул. Доненбаевой 55
- ИП Муратбеков по ул. Доненбаевой 80
- ИП Апазов по ул. Доненбаевой 82
- ТОО Nord trade company по ул. Доненбаевой 90а
КТП -045 (работы на ПС )
18 марта 2025 года с 09:00 до 14:00
- АЗС по ул. Каирбекова, ГАЗС по ул. Каирбекова, 370
- Глазная клиника по ул. Каирбекова 372/3.
- Светофор: Каирбекова-Курганская
ТП -300А (работы на ПС)
18 марта 2025 года с 14:00 до 19:00
- Магазин Назар по ул. КабландыБатыра 45А
- магазин Курганская 4/13
ТП – 97А (работы на ВЛ)
17-19 марта 2025 года с 09:00 до 17:30
- Баня, Котельная по ул. Ленинградская 26
Частный сектор:
- по ул. Ленинградская в границах д. 25/1-25/11, 26А, 29/5, 30, 28, 27-27/18, 31, 31/1-31/17
- по ул. Рудненская в границах 31,33,33/2-33/8
- по ул. Соколовская в границах 61,65-106
- Соколовский проезд в границах 13-19/10
- по ул. Сибирская в границах 70-83
- по ул. К.Маркса 181/2, 181/4
ТП – 97А (работы на ВЛ)
19-20 марта 2025 года с 09:00 до 17:30
Частный сектор:
- по ул. Соколовская в границах 24/5-24/3, 58/1-58/16
- по ул. Ленинградская в границах д. 13-31
- по ул. Плеханова в границах 23-47
- по ул. Чернышевского в границах 37-57
ТП – 419 (работы на ВЛ)
18 марта 2025 года с 09:00 до 17:00
- Офисы по ул. Каирбекова 24
- ТОО «Кузет» по ул. Каирбекова 24
- «Барбер-шоп» по ул. Каирбекова 18
Частный сектор:
- по ул. Сьянова в границах д. 7-27, 25а-34а, 29а
- по ул. Гоголя в границах д. 18-27
- по ул. Каирбекова в границах д. 18/1-18/11, 20,22,30-36.
- Светофор: Каирбекова-Гоголя
ТП – 336 (работы на ВЛ)
19 марта 2025 года с 09:00 до 17:00
Частный сектор:
- по ул. Каирбекова д 28,30
ВЛ- 10 кВ ТП-562-ТП-563 (работы на ВЛ )
19 марта 2025 года с 09:00 до 14:00
- ИП Каширина по ул. Карбышева 4/3
- ТОО «Экос-Ан» по ул. Карбышева 2/2
- маг. «Громада», маг. «Инструмент» по ул. Карбышева 4
- «Ойл-центр», по ул. Карбышева 4/2
- Шашлычок по ул. Карбышева 2/6
- ИП Новосельцев по ул. Карбышева 2д
- ИП Кенжегулов Гранд по ул. Карбышева 2
- кафе «Меню» по ул. Карбышева 2
- ИП Аветисян-Арвис по ул. Карбышева 2/3
РП -10 (работы на ПС )
19 марта 2025 года с 10:00 до 14:00
- ИП Казиева по ул. Уральская 20Б
- ТОО «Строитель » по ул. Уральская 20
- База «DWT» по ул. Уральская 51/1
- ТОО Комета по ул. Уральская 36
- Айгерим
- Агро-Лига
- ИП Садиков
- Интерком Логистик
- ИП Тарасиков
- Бест (мельница)
РП -3 (Т-2) (работы на ПС )
20 марта 2025 года с 10:00 до 18:00
- Поликлиника №2 по ул. Хакимжановой 56а
- Аквапарк Лагуна
- Уч. Центр по ул. Хакимжановой
- Горотдел «Южный»
- магазин «Березка» по ул. Алтынсарина 5
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