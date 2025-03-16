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Кафе "Бирюлька", ресторан "Поместье" и офис "Казгидромета" - Кто еще останется на время без света на следующей неделе в Костанае?

16 марта 2025, 16:50 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 19 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На грядущей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в 11 районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП – 29 (работы на ПС)

17 марта с 09:00 до 18:00

  • кафе «Зебра» автобусная остановка по ул. Баймагамбетова
  • Том-фар по ул. Баймагамбетова 187
  • ТОО «Апис» по ул. Толстого 72
  • кафе «Бирюлька» по ул. Толстого 72
  • Аптека  по ул. Баймагамбетова 187
  • ТОО «Аксон» по ул. Баймагамбетова 187
  • Кросстар по ул. Баймагамбетова 187
  • Обмен валюты по ул. Баймагамбетова 187
  • Евразийский банк по ул. Баймагамбетова 187
  • Аптека «Биосфера» по ул. Баймагамбетова 187
  • кафе по ул. Баймагамбетова 187
  • Часовая мастерская по ул. Баймагамбетова 187
  • Медицинский кабинет по ул. Толстого 72
  • магазин «Раузет» по ул. Баймагамбетова 185

Частный сектор:

  • ул. Толстого 72
  • Баймагамбетова 185, 187

РП -18 (работы на ПС )

17 марта  2025 года    с 09:00 до 19:00

  • Казгидромет по ул. Высокая 9а
  • ИП Алексеев по ул. Доненбаевой 77
  • ИП Андреев по ул. Доненбаевой
  • ИП Турчин по ул. Доненбаевой 67
  • ИП Кравец по ул. Доненбаевой 59
  • ИП Осипов по ул. Доненбаевой 61
  • ИП Косенко по ул. Доненбаевой 2
  • ТОО «Мукомольная компания» по ул. Доненбаевой 63
  • ресторан «Поместье» по ул. Доненбаевой 55
  • ИП Муратбеков по ул. Доненбаевой 80
  • ИП Апазов по ул. Доненбаевой 82
  • ТОО Nord trade company по ул. Доненбаевой 90а

КТП -045 (работы на ПС )

18 марта  2025 года    с 09:00 до 14:00

  • АЗС  по ул. Каирбекова, ГАЗС по ул. Каирбекова, 370
  • Глазная клиника по ул. Каирбекова 372/3.
  • Светофор: Каирбекова-Курганская

ТП -300А (работы на ПС)

18 марта  2025 года    с 14:00 до 19:00

  • Магазин Назар по ул. КабландыБатыра 45А
  • магазин Курганская 4/13

ТП – 97А (работы на ВЛ)

17-19   марта 2025 года    с 09:00 до 17:30

  • Баня, Котельная по  ул. Ленинградская 26

Частный сектор:

  • по  ул. Ленинградская в границах д. 25/1-25/11, 26А, 29/5, 30, 28, 27-27/18, 31, 31/1-31/17
  • по ул. Рудненская в границах 31,33,33/2-33/8
  • по ул. Соколовская в границах 61,65-106
  • Соколовский проезд в границах 13-19/10
  • по ул. Сибирская в границах 70-83
  • по ул. К.Маркса  181/2, 181/4

ТП – 97А (работы на ВЛ)

19-20   марта 2025 года    с 09:00 до 17:30

Частный сектор:

  • по ул. Соколовская в границах 24/5-24/3, 58/1-58/16
  • по  ул. Ленинградская в границах д. 13-31
  • по ул. Плеханова в границах 23-47
  • по ул. Чернышевского в границах 37-57

ТП – 419 (работы на ВЛ)

18 марта 2025 года    с 09:00 до 17:00

  • Офисы по  ул. Каирбекова 24
  • ТОО «Кузет» по  ул. Каирбекова 24
  • «Барбер-шоп» по  ул. Каирбекова 18

Частный сектор:

  • по ул. Сьянова  в границах д. 7-27, 25а-34а, 29а
  • по ул. Гоголя в границах д. 18-27
  • по ул. Каирбекова в границах д. 18/1-18/11, 20,22,30-36.
  • Светофор: Каирбекова-Гоголя


ТП – 336 (работы на ВЛ)

19 марта 2025 года    с 09:00 до 17:00

Частный сектор:

  • по  ул. Каирбекова д 28,30

ВЛ- 10 кВ  ТП-562-ТП-563 (работы на ВЛ )

19 марта 2025 года   с 09:00 до 14:00

  • ИП Каширина по ул. Карбышева 4/3
  • ТОО «Экос-Ан» по ул. Карбышева 2/2
  • маг. «Громада», маг. «Инструмент» по ул. Карбышева 4
  • «Ойл-центр», по ул. Карбышева 4/2
  • Шашлычок по ул. Карбышева 2/6
  • ИП Новосельцев по ул. Карбышева 2д
  • ИП Кенжегулов Гранд по ул. Карбышева 2
  • кафе «Меню» по ул. Карбышева 2
  • ИП Аветисян-Арвис по ул. Карбышева 2/3

РП -10 (работы на ПС )

19 марта 2025 года   с 10:00 до 14:00

  • ИП Казиева по ул. Уральская 20Б
  • ТОО «Строитель » по ул. Уральская 20
  • База «DWT» по ул. Уральская 51/1
  • ТОО Комета по ул. Уральская 36
  • Айгерим
  • Агро-Лига
  • ИП Садиков
  • Интерком Логистик
  • ИП Тарасиков
  • Бест (мельница)

РП -3 (Т-2) (работы на ПС )

20 марта 2025 года   с 10:00 до 18:00

  • Поликлиника №2 по ул. Хакимжановой 56а
  • Аквапарк Лагуна
  • Уч. Центр по ул. Хакимжановой
  • Горотдел «Южный»
  • магазин «Березка» по ул. Алтынсарина 5