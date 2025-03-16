План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 19 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На грядущей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в 11 районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:



ТП – 29 (работы на ПС)

17 марта с 09:00 до 18:00

кафе «Зебра» автобусная остановка по ул. Баймагамбетова

Том-фар по ул. Баймагамбетова 187

ТОО «Апис» по ул. Толстого 72

кафе «Бирюлька» по ул. Толстого 72

Аптека по ул. Баймагамбетова 187

ТОО «Аксон» по ул. Баймагамбетова 187

Кросстар по ул. Баймагамбетова 187

Обмен валюты по ул. Баймагамбетова 187

Евразийский банк по ул. Баймагамбетова 187

Аптека «Биосфера» по ул. Баймагамбетова 187

кафе по ул. Баймагамбетова 187

Часовая мастерская по ул. Баймагамбетова 187

Медицинский кабинет по ул. Толстого 72

магазин «Раузет» по ул. Баймагамбетова 185

Частный сектор:

ул. Толстого 72

Баймагамбетова 185, 187

РП -18 (работы на ПС )

17 марта 2025 года с 09:00 до 19:00

Казгидромет по ул. Высокая 9а

ИП Алексеев по ул. Доненбаевой 77

ИП Андреев по ул. Доненбаевой

ИП Турчин по ул. Доненбаевой 67

ИП Кравец по ул. Доненбаевой 59

ИП Осипов по ул. Доненбаевой 61

ИП Косенко по ул. Доненбаевой 2

ТОО «Мукомольная компания» по ул. Доненбаевой 63

ресторан «Поместье» по ул. Доненбаевой 55

ИП Муратбеков по ул. Доненбаевой 80

ИП Апазов по ул. Доненбаевой 82

ТОО Nord trade company по ул. Доненбаевой 90а

КТП -045 (работы на ПС )

18 марта 2025 года с 09:00 до 14:00

АЗС по ул. Каирбекова, ГАЗС по ул. Каирбекова, 370

Глазная клиника по ул. Каирбекова 372/3.

Светофор: Каирбекова-Курганская

ТП -300А (работы на ПС)

18 марта 2025 года с 14:00 до 19:00

Магазин Назар по ул. КабландыБатыра 45А

магазин Курганская 4/13

ТП – 97А (работы на ВЛ)

17-19 марта 2025 года с 09:00 до 17:30

Баня, Котельная по ул. Ленинградская 26

Частный сектор:

по ул. Ленинградская в границах д. 25/1-25/11, 26А, 29/5, 30, 28, 27-27/18, 31, 31/1-31/17

по ул. Рудненская в границах 31,33,33/2-33/8

по ул. Соколовская в границах 61,65-106

Соколовский проезд в границах 13-19/10

по ул. Сибирская в границах 70-83

по ул. К.Маркса 181/2, 181/4

ТП – 97А (работы на ВЛ)

19-20 марта 2025 года с 09:00 до 17:30

Частный сектор:

по ул. Соколовская в границах 24/5-24/3, 58/1-58/16

по ул. Ленинградская в границах д. 13-31

по ул. Плеханова в границах 23-47

по ул. Чернышевского в границах 37-57

ТП – 419 (работы на ВЛ)

18 марта 2025 года с 09:00 до 17:00

Офисы по ул. Каирбекова 24

ТОО «Кузет» по ул. Каирбекова 24

«Барбер-шоп» по ул. Каирбекова 18

Частный сектор:

по ул. Сьянова в границах д. 7-27, 25а-34а, 29а

по ул. Гоголя в границах д. 18-27

по ул. Каирбекова в границах д. 18/1-18/11, 20,22,30-36.

Светофор: Каирбекова-Гоголя



ТП – 336 (работы на ВЛ)

19 марта 2025 года с 09:00 до 17:00

Частный сектор:

по ул. Каирбекова д 28,30

ВЛ- 10 кВ ТП-562-ТП-563 (работы на ВЛ )

19 марта 2025 года с 09:00 до 14:00

ИП Каширина по ул. Карбышева 4/3

ТОО «Экос-Ан» по ул. Карбышева 2/2

маг. «Громада», маг. «Инструмент» по ул. Карбышева 4

«Ойл-центр», по ул. Карбышева 4/2

Шашлычок по ул. Карбышева 2/6

ИП Новосельцев по ул. Карбышева 2д

ИП Кенжегулов Гранд по ул. Карбышева 2

кафе «Меню» по ул. Карбышева 2

ИП Аветисян-Арвис по ул. Карбышева 2/3

РП -10 (работы на ПС )

19 марта 2025 года с 10:00 до 14:00

ИП Казиева по ул. Уральская 20Б

ТОО «Строитель » по ул. Уральская 20

База «DWT» по ул. Уральская 51/1

ТОО Комета по ул. Уральская 36

Айгерим

Агро-Лига

ИП Садиков

Интерком Логистик

ИП Тарасиков

Бест (мельница)

РП -3 (Т-2) (работы на ПС )

20 марта 2025 года с 10:00 до 18:00