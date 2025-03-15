В рамках борьбы с возможными затоплениями на территории региона проводится комплекс работ, включающий вывоз снега, укладку инертных материалов, берегоукрепительные мероприятия и т.д., сообщила и.о. руководителя упрпавления общественного развития Динара Карымсакова. На 14 марта вывезено более 990 тыс куб.м. снега.

К этой работе активно подключились волонтеры и молодежь. В регионе реализуется акция «Снежный десант», в которой на сегодняшний день приняли участие 320 волонтеров.

Целью акции является очистка придомовых территорий, улиц и общественных объектов от снега, что значительно снижает риски затопления.

Волонтеры, среди которых представители молодежных организаций, студенты и просто неравнодушные жители региона, активно помогают в уборке снега и подготовке территорий к паводковому сезону. Чистят от снега дворы семей из социально уязвимых слоев населения, включая пенсионеров, многодетных и инвалидов.

Фото предоставлены Динарой Карымсаковой