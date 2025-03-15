В Алматы в конце февраля - начале марта прошли соревнования по тяжелой атлетике в программе VI Молодежных игр Республики Казахстан.

В этом престижном турнире, прошедшем на помосте Республиканского колледжа спорта, приняли участие 212 молодых штангистов в возрасте от 13 до 23 лет из Астаны, Алматы, Шымкента из 14 областей республики.

На открытии соревнований президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана Гаджи Гаджиев отметил, что федерация активно обновляет систему подготовки спортсменов:

- У нас очень сильная и признанная в мире школа тяжелой атлетики. Мы в тройке мировых лидеров. Федерации просто необходимо было помочь восполнить моменты, которых не хватало или где-то что-то мешало. Мы отработали эти моменты. Мы напрямую находимся в контакте со всеми регионами, проводим встречи, обсуждаем вопросы: начиная от бытовых условий спортсменов, заканчивая вопросами спортивного питания, здоровья, по тренировочным процессам и сборам. Сейчас у нас очень сильная команда, очень сильная федерация, тренеры со стажем и большим опытом. Я считаю, что сегодня федерация в очень хорошем и здоровом состоянии. Впереди чемпионат мира, Олимпиада. Это большая работа, в тяжелой атлетике очень много своей специфики. Потенциал у нас хороший, школа хорошая, молодежь великолепная. Подрастающее поколение, которое подойдет к следующей Олимпиаде, вернет то доброе имя, которое оставило наше старшее поколение, вложившее огромный труд, чтобы сегодня тяжелая атлетика Казахстана была в топе. Цели - только побеждать, а наша задача - помочь спортсменам, создать условия, остальное они сами сделают.

Старший тренер Костанайской области по тяжелой атлетике Сергей Корщиков (справа) с кубком за третье место в командном зачете среди мужчин / Фото instagram.com/weightlifting.almaty

Сборная Костанайской области под руководством старшего тренера Сергея Корщикова завоевала в Молодежных играх в общей сложности шесть медалей, из которых три золотые, две серебряные и одна бронзовая.

Два «золота» и одно «серебро» на счету мужской сборной, занявшей в командном зачете третье место, уступив при этом лишь командам Алматы и Жетысуской области.

Чемпионы VI Молодежных игр Казахстана Денис Полубояринов и Егор Шерер / Фото instagram.com/shvsm_kostanay

Чемпионом VI Молодежных игр РК стал воспитанник Школы высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Егор Шерер, выступавший в весовой категории до 96 кг и набравший в сумме двоеборья 340 кг.

Второй чемпионский титул у еще одного воспитанника ШВСМ мастера спорта международного класса Дениса Полубояринова, ставшего сильнейшим в весовой категории до 102 кг с результатом в сумме двоеборья 361 кг и на 26 кг опередившего ближайшего соперника Матвея Макрушина из Алматинской области. Не смогли превзойти результат костанайского атлета и победители в весовых категориях до 109 кг Султан Мейрам из Алматы - 341 кг и свыше 109 кг Санжар Жолтай из Шымкента - 345 кг.

Серебряный призер Молодежных игр Вячеслав Корщиков (слева) / Фото instagram.com/weightlifting.almaty

Серебряным призером стал Вячеслав Корщиков, показавший второй результат в сумме двух движений в весовой категории до 89 кг - 335 кг, уступив при этом всего один килограмм Алибеку Рахымберды из Алматы.

Три награды разного достоинства на счету женской сборной Костанайской области. Победу в весовой категории до 49 кг одержала Виктория Мурашкина, Второе место в весовой категории до 76 кг завоевала Татьяна Тютина. А Ирина Чумак стала обладательницей бронзовой медали в весовой категории до 45 кг.

В командном зачете среди женщин призовую тройку составили сборные Акмолинской области, Алматы и Алматинской области.

А совсем скоро Костанай примет чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике, который пройдет с 25 марта по 2 апреля в Академии силовых видов спорта.