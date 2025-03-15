Праздник Амал мерекесі – Көрісу күні отмечали 14 марта в Жастар сарайы. Его холл превратился в этнодеревню, где гости могли познакомиться с традициями, обычаями и обрядами казахского народа.

Программа “Наурызнама”, инициированная президентом РК Касым-Жомартом Токааевым, реализуется в Казахстане с 2024 года. Это десятидневное празднование Наурыз мейрамы, которое длится с 14 по 23 марта. Декада начинается с Көрісу күні – дня, символизирующего укрепление родственных и дружеских связей. В этот день принято ходить друг к другу в гости, обниматься и желать благополучия.

- Этот праздник идет из покон веков, поэтому мы решили возродить эту традицию, - отмечает заместитель руководителя управления культуры Костанайской области Саят ЖУСУПОВ. - Учреждения культуры поддержали инициативу. Мы планируем проводить данное мероприятие ежегодно, чтобы торжественно открывать декаду празднования Наурызнамы и сделать это доброй традицией.

Сотрудники учреждений культуры не только оформляли пространство, но и приготовили традиционные угощения: баурсаки, кумыс и другие национальные блюда.

В организации праздника приняли участие коллективы Казахского и Русского театров драмы, театра кукол, библиотеки им. Л. Н. Толстого, детско-юношеской библиотек им. Алтынсарина, областного центра детско-юношеского творчества, музеев и филармония.

Под мотивы “Қара жорға” молодые танцоры в традиционных костюмах исполняли зажигательные танцы, оркестр играл мелодии на народных инструментах.

Одной из самых интересных частей праздника стала хронологическая экспозиция юрт, каждая из которых символизировала важные этапы в жизни казахской семьи:

Знакомство – первая встреча молодых людей.

Құдалық – обряд знакомства семей жениха и невесты.

Қыз ұзату – проводы невесты в дом жениха.

Беташар – торжественная встреча невесты в новом доме, когда впервые открывается ее лицо перед родственниками мужа.

Рождение ребенка – важный момент в жизни семьи.

Тұсау кесу – обряд первых шагов младенца, когда его ножки символически “развязывают”, чтобы он уверенно пошел по жизни. Также в этой традиции во время обряда перед ребенком раскладывают различные предметы, символизирующие будущую профессию или жизненный путь.

В данном случае ребенок выбрал домбру, это может означать, что у него заложены музыкальные способности и творческое начало.

- Многие из актеров, которые так искусно представили зрителям казахские обряды, являются сотрудниками учереждений, – сообщил Саят Жусупов.

На мероприятие были приглашены почетные гости: писатели Серикбай Оспанов и Акылбек Шаяхметов, ветеран госслужбы Римма Гайсенова, председатель совета ветеранов области Батырбек Ахметов, представитель духовенства отец Геннадий и главный имам области Бектурсын Уалиев.

В завершение праздника они произнесли бата – традиционное казахское благословение.

- Этот праздник будет продолжаться из года в год. Возможно, мы внесем небольшие изменения и улучшения, но самое главное – это сохранить и передать нашу богатую культуру будущим поколениям, – сказал Саят Жусупов.

Этот день стал ярким примером того, как важно помнить свои корни, ценить национальную культуру и поддерживать единство народа. Көрісу күні – это не просто праздник, а символ сплоченности, уважения к старшим и сохранения вековых традиций.

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Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова