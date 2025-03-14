В законодательство Казахстана собираются внести изменения, согласно которым коучам запретят обещать казахстанцам мгновенный успех. Об этом сообщил зампред Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаинов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как отметил Кусаинов, сегодня многие казахстанцы принимают участие в тренингах, организаторы которых обещают им резкую перемену жизни в лучшую сторону. Однако в реальности это случается нечасто.

"Мы в законопроекте этот момент учли. Услугодатель не вправе будет обещать потребителю, что в результате получения такой услуги у него сразу все наладится и белая полоса в жизни пойдет. Это практически введение в заблуждение потребителя относительно качества предоставляемой услуги", - заявил Кусаинов в кулуарах форума "Защита прав потребителей: диалог бизнеса, государства и общества".

Ранее депутат Мажилиса Динара Наумова усомнилась в эффективности деятельности коучей и бизнес-тренеров, указав на отсутствие стандартов и сертификации, что создает условия для мошенничества и подрывает доверие граждан.

"Тренинги, мастер-классы и семинары превращаются в значимую часть современной жизни, помогая многим достигать поставленных целей. Однако возникает вопрос, действительно ли все эти услуги приносят ожидаемый результат", – задалась вопросом Динара Наумова.