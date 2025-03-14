Столбики термометра в ближайшие дни регулярно будут превышать отметку "ноль". Температура воздуха в отдельных районах будет доходить до +13 градусов. После 20 марта немного похолодает, но положительные значения в светлое время суток сохранятся, обещают синоптики.

Осадки в виде дождя и снега сохранятся в ближайшие три дня в большинстве районов области. В субботу, 15 марта, ночью на западе и севере, днем - на севере региона. В воскресенье, 16 марта, - ночью на западе, севере и востоке, днем на большей части области. В понедельник, 17 марта, ночью также практически во всем регионе, днем на западе, севере и востоке будет идти дождь.

В Костанае все три дня будет облачно, осадки прогнозируют временами 15 марта утром и днем, 16 марта в течение суток, 17 марта - ночью.

Также в ближайшие дни ожидается туман: 15 марта на большей части области, 16 и 17 марта на западе и севере, а также в Костанае.

Не обойдется и без гололеда: 15 марта на севере и востоке, 16 марта ночью на западе, севере и востоке, 17 марта ночью - в большинстве районов области. В Костанае ситуация на дороге будет такой же.

- Температура воздуха по области 15 марта ночью составит -3..+2, на востоке -6, днем +2..+7 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В воскресенье, 16 марта, ночью -3..+2, днем +2..+7 градусов. В понедельник, 17 марта, ночью -3..+2, днем +5..+10, на юге +13 градусов.

В Костанае столбики термометра покажут: 15 марта ночью -1..-3, днем +2..+4; 16 и 17 марта ночью 0..+2, днем 16 марта +2..+7, 17 марта - +5..+7 градусов.

Ветер в ближайшие дни будет юго-западного направления, со скоростью 9-14 м/с. В некоторых регионах скорость будет выше, 15-20 м/с: в субботу днем на севере и востоке, в воскресенье и понедельник на западе, севере и юге. В Костанае в понедельник также вероятны порывы ветра до 15-20 м/с.

Фото Олега ПАКА