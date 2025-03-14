В сербском городе Нише проходит 14-й чемпионат мира по боксу среди женщин, участницами которого стали 249 спортсменок из 51 страны.

1/4 финала чемпионата мира: Надежда Рябец, Казахстан (слева) - Николина Гайич, Сербия / Скриншот трансляции

В весовой категории до 75 кг выступала вернувшаяся в бокс в прошлом году и завоевавшая свой очередной титул чемпионки РК костанайская спортсменка Надежда Рябец, являющаяся бронзовым призером чемпионата мира 2023 года и единственной казахстанской участницей Олимпиады-2020 в Токио.

Первый раунд / Скриншот трансляции

Рябец должна была начать свои выступления на чемпионате мира с 1/8 финала, но ее соперница Амината Корома, представляющая западно-африканскую страну Сьерра-Леоне, снялась с поединка, и костанайка вышла в четвертьфинал без боя.

Второй раунд / Скриншот трансляции

В бою за выход в полуфинал чемпионата мира нашей спортсменке противостояла хозяйка турнира Николина Гайич из Сербии, являющаяся бронзовым призером чемпионата Европы 2024 года. В стартовом поединке сербка одержала победу единогласным решением судей над Кейди Геварой из Венесуэлы.

Перед решающим райндом / Скриншот трансляции

Надежда Рябец уверенно начала бой и все судьи отдали ей победу в первом раунде со счетом 10:9. Второй раунд получился достаточно равным, и четыре арбитра - Сейед Джафари (Иран), Христофер Маккрори (Ирландия), Милфредо Калеро (Куба) и Джамиля Боркоева (Кыргызстан) с таким же счетом отдали предпочтение уже Гайич. И лишь судья из Зимбабве Стевен Масиямбумби вновь отдал победу костанайке. Равный бой продолжился и в третьем раунде, и все судьи были единодушны - ничья. В этом достаточно редком случае судьбу боя решил предыдущий раунд, и одержав, таким образом, победу со счетом 4:1 в полуфинал прошла сербская спортсменка.

Третий раунд / Скриншот трансляции

После оглашения победителя Надежа Рябец расплакалась прямо на ринге. Слезы были и на глазах у Николины Гайич, не ожидавшей такого исхода боя.

Судьба путевки в полуфинал решена / Скриншот трансляции

В полуфинал чемпионата мира пробились шесть казахстанских спортсменок.

Слезы огорчения и слезы радости / Скриншот трансляции

В весовой категории до 48 кг Назым Кызайбай из Алматы встретится с Рен Кен Хон (Северная Корея). Ее землячка Алуа Балкибекова будет биться в весовой категории до 50 кг с еще одной представительницей Северной Кореи Кум Ан Ель. Соперницей еще одной алматинки Виктории Графеевой в весовой категории до 60 кг будет Наталья Шадрина из Сербии. Аиде Абикеевой (до 63 кг) из Караганды будет противостоять Елена Бабичева из России. Наталья Богданова (до 70 кг) из Петропавловска выйдет на ринг против Лизы Эдель О'Рурк из Ирландии, а Елдана Талипова из Алматы в супертяжелой весовой категории - свыше 81 кг поспорит за путевку в финал с Дарьей Сазоновой из Молдовы.