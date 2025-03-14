Адресная социальная помощь (АСП) - ежемесячные выплаты людям, которые временно оказались в тяжёлом материальном положении. Её "адресность" повышают через приложение, которое выявляет, кто действительно нуждается в АСП, а кто скрывает доходы, чтобы получать выплаты.

Фото РСК

Принцип работы приложения озвучил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Максим УСТИНОВ 13 марта на брифинге в РСК.

- С начала текущего года внедрено приложение FSM social для материального обследования семей, претендующих на адресную социальную помощь, - сообщил он. - Через приложение можно понять, кто скрывает истинные доходы и продолжает получать финансирование от государства, имея движимое, едвижимое имущество. Приложение позволяет членам участковой комиссии фиксировать положение семьи на фото, сохраняя геолокацию, что подтверждает проведение обследования. Участковая комиссия выясняет, сколько машин имеется, условия проживания. При этом, когда фиксируется через приложение камерой, определяется геолокация, что действительно член участковой комиссии был на этом адресе и фото сделано там. Исключено, что фото можно сделать в служебном кабинете, а геолокация покажет адрес. Там точность вплоть до метра.

По ланным на 1 марта 2025 года, АСП в Костанайской области назначили 1 218 семьям, что примерно на 500 семей меньше, чем в прошлом году. По итогам 2024 года помощь оказана 2 379 семьям, что меньше, чем в 2023 году, на 40% (3 964 семьи).

- Это стало возможным благодаря тому, что привлекаются все трудоспособные граждане к активным мерам занятости, повышают доходы своей семьи и выходят из трудной жизненной ситуации, - пояснил тенденцию руководитель управления.