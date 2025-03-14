Комитет государственных доходов Казахстана объявил о возобновлении пилотного проекта "Salyq кэшбэк" с 15 марта, сообщает пресс-служба госоргана. Проект реализуют в одном районе Костанайской, двух районах Акмолинской области и Усть-Каменогорске, передает Informburo.kz.

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В рамках проекта любой желающий может отсканировать чек за товары либо услуги в мобильном приложении Amian и получить возврат 2% от суммы покупки. Второй этап проекта реализуют в Усть-Каменогорске, Житикаринском районе Костанайской области, а также Жаксынском и Аршалынском районах Акмолинской области.

"Первый этап проекта показал положительные результаты: количество чеков в июле-декабре прошлого года увеличилось в два раза к аналогичному периоду 2023 года, а сумма по этим чекам выросла на 32%", – рассказали в комитете.

Первый этап "пилота" проводили в Абайской области и Аккольском районе Акмолинской области. В комитете отметили, что приложение доступно для пользователей как Android, так и iOS.