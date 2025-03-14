Грузовые машины от фур до газелей застряли вчера вечером, 13 марта, в п. Октябрьский Аулиекольского района. Все они ехали из Актюбинской области.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, из-за низовой метели и гололеда на дорогах было ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта. Ограничения действовали на четырех областных и двух республиканских трассах.

- На автодороге между п. Октябрьский и Аулиеколем были заблокированы 174 большегруза, включая фуры, КамАЗы, газели и автобусы, следовавшие из Акмолинской области, - сообщили в ведомстве. - Сотрудники полиции остановили автобус, направлявшийся из Кыргызстана в Россию. В салоне находились 4 ребенка, 5 женщин и 42 мужчины. Из-за ухудшения погодных условий движение дальше стало опасным, и пассажиров разместили в пункте обогрева в местной школе в п. Октябрьский, обеспечив их питьем, едой и ночлегом.

Дорожную безопасность на блокпостах обеспечивают патрульные полицейские, сотрудники ДЧС, АО «НК Казавтожол» и местные власти. По данным "Казавтожола" на 9.00 14 марта автодорогу "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 108-218 (поселок Аулиеколь - село Октябрьское) открыли для движения.