Персональный менеджер обслуживает услугополучателей в приоритетном порядке, это значительно сокращает время ожидания. В 2025 году эту услугу внедрили во всех специализированных центрах обслуживания населения, в том числе и в нашем регионе.

Попасть к персональному менеджеру можно обратившись на ресепшн спецЦОНа. Персональный менеджер принимает услугополучателей вне очереди и оформляет документы для регистрации автомобиля, учета и снятия с учета транспортных средств, выдачи государственных регистрационных номерных знаков. Оформленные документы направляют для исполнения в уполномоченный государственный орган в общем порядке.

- Правительство для граждан является клиентоориентированной компанией, для которой постоянное повышение качества, скорости и процессов взаимодействия с гражданами относится к безусловным приоритетам, - говорит Председатель Правления НАО «ГК «Правительство для граждан» Арман КЕНЖЕГАЛИЕВ. - Учитывая наличие запроса на возможность обслуживаться в ускоренном порядке, мы внедрили сервис персонального менеджера изначально в 2024 году в 4 городах Казахстана, а с 2025 года – во всех спецЦОНах РК.

В качестве пилотного проекта услугу сначала внедрили в Астане, Алматы, Шымкенте и Уральске. За полгода проект показал свою эффективность и был масштабирован по всей стране.

Напомним, прием документов в спецЦОНах осуществляется с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00 часов. В субботу – в дежурных спецЦОНах, с 9:00 до 12:00.