Большинство казахстанцев хотят освоить искусственный интеллект для работы и повседневных задач, следует из опроса, проведённого в приложении eGov Mobile. В опросе об искусственном интеллекте приняли участие более 53 тысяч человек, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Из числа проголосовавших 79% выразили желание изучить технологию ИИ, понимая её значимость для будущего, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. При этом 65% уже используют искусственный интеллект в повседневной жизни, а 35% применяют его в профессиональной сфере.

На вопрос о влиянии ИИ на повседневные задачи 47% ответили, что человеческий контроль остаётся необходимым. Ещё 29% обеспокоены возможным сокращением рабочих мест, а 22% считают, что технологии позволят сосредоточиться на более сложных задачах.

Опрос также выявил уровень цифровой грамотности казахстанцев. Лишь 22% хорошо разбираются в ИИ. 43% знают о нём, но используют редко. 34% почти не знакомы с этой технологией. Самыми активными участниками голосования стали граждане от 30 до 45 лет – 48% респондентов.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин отметил, что высокий интерес общества к ИИ открывает новые возможности для цифрового обучения.

"Мы видим огромный запрос на обучение цифровым навыкам. Министерство продолжит работу над созданием доступных образовательных программ, которые помогут казахстанцам освоить искусственный интеллект", – сказал представитель ведомства.