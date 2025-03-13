ДТП с участием маршрутного автобуса № 8 и двух легковых автомобилей произошло сегодня, 13 марта, около 15.30 на пр. Аль-Фараби. Фото с места происшествия около "Детского мира" в редакцию "НГ" прислали читатели.

Произошедшая авария затруднила движение на участке проспекта в границах улиц Баймагамбетова и Чехова: машины и автобусы были вынуждены разворачиваются и объезжать этот участок.

- По предварительной информации, водитель автобуса, не учтя условий гололеда, неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением, - сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате автобус столкнулся с автомобилем марки Toyota, двигавшимся в попутном направлении, после чего автобус совершил вторичное столкновение с автомобилем марки "Лада".

В результате происшествия никто не пострадал. На месте ДТП работает полиция, которая фиксирует все обстоятельства аварии и собирает необходимый материал. Процессуальное решение примет суд.