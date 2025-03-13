Внеплановую проверку в ТОО провел отдел по чрезвычайным ситуациям Камыстинского района. По результатам проверки компания получила предписание об устранении 50 нарушений в области пожарной безопасности. На это им дали срок в 2 месяца. Но к моменту контрольной проверки выяснилось, что предприятие не устранило 39 нарушений.

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- Суд, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ТОО по ч. 3 ст. 462 КоАП, отметил следующее. Уполномоченным органом вынесено предписание об устранении нарушений по 26 пунктам на животноводческой базе и по 24 пунктам – на нефтебазе, важность устранения которых очевидна, - сообщает пресс-служба Костанайского обалстног осуда. - ТОО согласилось с протоколом об административном правонарушении и пояснило, что предписание не было исполнено полностью ввиду нахождения персонала в трудовых отпусках. ТОО не обращалось в ЧС о предоставлении дополнительного времени для устранения всех нарушений. ТОО является субъектом крупного предпринимательства, где работают большое количество жителей района, имеет высокую социальную значимость и его приостановка может негативно сказаться на работниках и их семьях.

Согласно статье КоАП, вменяемой ТОО, ненадлежащее выполнение законных требований органов госконтроля субъектами крупного предпринимательства наказывается штрафом в 500 МРП. При этом приостанавливать деятельность компании или нет - остается на усмотрение суда.

Учитывая все обстоятельсва, суд решил не приостановливать деятельность ТОО и ограничится наложением штрафа в 2 млн тенге (500 МРП). Постановление еще не вступило в законную силу.