ФСБ РФ опубликовала кадры с заминированными посылками в аэропорту Челябинска, а также фрагмент допроса подозреваемого. Взрывное устройство было хорошо замаскировано под парфюмерный набор, передает информационное агентство URA.ru.

Судя по кадрам, опубликованным ЦОС ФСБ РФ, выявить опасный товар смогли с помощью сканера при досмотре в воздушной гавани. После взрывоопасные посылки были вывезены в безлюдное место. Саперы обезвредили их.

Диверсанта силовики задержали в Первоуральске. По их данным, мужчину завербовали украинские спецслужбы.

«ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать бомбы по почте. ... Бомбы были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы», — написали на официальной сайте ФСБ.

Посылки, в которых находились взрывные устройства, были обнаружены в аэропорту Челябинска. Они предназначались для отправки в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. При вскрытии упаковки эти устройства должны были сработать.

По заявлению ФСБ, мужчине обещали вознаграждение — 6000 долларов. Но после выполнения задания наниматели прекратили с ним контакты, не выплатив деньги. Аккаунт заказчика был удален и заблокирован.

Кроме того, в Челябинске был найден тайник с четырьмя самодельными взрывными устройствами, предназначенными для отправки военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.

В отношении мужчины следственным отделом УФСБ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). Также решается вопрос о возбуждение дела по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 205 УК РФ статье (покушение на террористический акт»).