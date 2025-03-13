Суррогатный алкоголь производили с 2023 по 2024 годы. В незаконном подпольном цехе смешивали спирт с водой доводя его до 40% содержания. Полученную смесь разливали по бутылкам под различными брендами водки и продавали на территории области.

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- В ходе обысков изъяты более 1 тыс. литров спирта, 8 тыс. бутылок водки марок «Родники Сибири», «Биткойн», «Чистое серебро», «Алтайская вершина», «Белый лебедь», 22 тыс. пустых бутылок, 27 тыс. крышек и поддельные учетно-контрольные марки, - сообщает пресс-служба ДЭР по Костанайской области. - Общий преступный доход от незаконной деятельности составил 8,7 млн тенге.

Департамент АФМ уже завершил досудебное расследование по факту производства и реализации суррогатной алкогольной продукции.

- В целях конфискации с санкции суда наложен арест на автомашину VOLKSWAGEN LT стоимостью 6 млн тенге, использовавшуюся для транспортировки суррогатной алкогольной продукции, - отметили в пресс-службе ДЭР. - В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.