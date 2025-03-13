Помощь спасателей потребовалась любопытной маленькой девочке, голова которой застряла между прутьев перил на лестнице одного из домов областного центра. Четырехлетняя малышка, играя, засунула туда голову, но выбраться сама уже не смогла.

- Мать попыталась освободить ребенка, но, поняв, что не справляется, обратилась за помощью, - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. - На место оперативно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС и с помощью гидравлического инструмента высокого давления осторожно разжали металлические прутья, освободив малышку.

Ребенок при происшествии и спасательной операции не пострадал, медицинская помощь ей не потребовалась.

- Напоминаем родителям о необходимости повышенного внимания к маленьким детям, так как даже обычные предметы могут представлять потенциальную опасность, - отметили в ДЧС.