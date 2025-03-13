Допуск к управлению автомобилем в Казахстане слишком упрощен, и это требует пересмотра подходов. Об этом заявил сенатор, бывший первый заместитель главы МВД (с 2019 по 2024 год) Марат Кожаев, передает Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В кулуарах Сената журналисты вновь "поймали" сенатора Кожаева с вопросом о ситуации с водительскими удостоверениями в Казахстане.

"Я, как человек, имеющий отношение к правоохранительной системе, в прошлом сам расследовал дорожно-транспортные происшествия. В начале карьеры у меня было немало таких дел. И я вам скажу: доступ к автомобилю не должен быть таким легким, как у нас. У нас водительские права получить очень просто", - отметил Кожаев.

По его словам, в ряде стран процесс получения водительского удостоверения значительно сложнее, что повышает уровень подготовки водителей и снижает аварийность.

"Во всем мире получение водительского удостоверения - сложный процесс. В результате люди осваивают специальные навыки, понимают всю ответственность, связанную с управлением источником повышенной опасности. И, в-третьих, они ценят свои водительские права и не относятся к ним формально", - подчеркнул сенатор.