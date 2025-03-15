Закон, подписанный главой государства в июле прошлого года, вступил в силу с 1 января 2025 года. О сути изменений, важных как для организаторов закупок, так и для поставщиков, на недавнем брифинге рассказывал заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Жасулан МОЛДАГАЛИЕВ.

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Жалобы - организаторам

Новый закон сменил прежний, который действовал 9 лет. И на протяжении всего срока его ругали за громоздкость, коррупционность, демпинговую составляющую, пренебрежение отечественными поставщиками, а в целом за то, что не способствовал эффективному использованию государственных денег. Это самое важное, потому что через госзакупки расходуется основная часть бюджетов всех уровней.

Обжалование итогов конкурсов, процедуры расторжения договоров месяцами, а то и годами разбираются в судах, фактически блокируя ведение строительства, ремонтов, приобретение оборудования. Обращения физических и юридических лиц, в том числе по процедурам госзакупок, принимает департамент госаудита.

- Например, посредством платформы «Е-өтініш» за 12 месяцев 2024 года поступило 1 431 обращение, из которых 1 384 исполнено, остальные перенаправлены в другие органы, - привел статистику Жасулан Молдагалиев, - основная часть жалоб приходится на госзакупки - 1 178 обращений. По результатам камерального контроля в 2024 году департаментом было направлено 1 918 уведомлений о необходимости устранить нарушения по процедурам государственных закупок на сумму 39,2 млрд тенге, которые исполнены в полном объеме. Составлено 589 административных протоколов, из них 451 - за нарушения при проведении госзакупок.

Отвечая потом на вопросы журналистов, спикер отметил, что с начала года по сравнению с тем же периодом прошлого количество жалоб снизилось примерно на треть. Он связал это с действием нового закона, в частности, с изменившимся порядком обжалования итогов закупок.

- Для департамента исключены третье и четвертое направление камерального контроля, - отметил он, - в целях оперативного проведения закупок жалобы рассматриваются самим организатором закупок. Это оговорено в главе 19 новых Правил осуществления государственных закупок, которые утверждены приказом министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687.

«Упростить и сократить»

На это настраивал разработчиков закона президент РК, который с 2022 года не раз заявлял, что «новая система должна обеспечивать дальнейшую поддержку отечественного предпринимательства и, самое главное, оперативно решать насущные проблемы с помощью бюджетного финансирования. Предстоит упростить и сократить закупочный процесс, обеспечить приоритет качества над ценой, то есть поставить эффективный заслон от демпинга, осуществить полную автоматизацию процедур».

Собственно, все эти моменты и отражены в законодательном акте. Как будут работать, предстоит оценить. Что, например, предпринято под грифом «упростить и сократить»?

По новым правилам, если закупка проводится способом конкурса, то обсуждение документации сокращено с 5 до 2 рабочих дней, прием заявок - с 15 до 5, а рассмотрение заявок и подведение итогов - с 10 до 3 рабочих дней. Получается, что победитель определяется максимум в течение 10 дней.

Если закупка проводится через конкурс, организованный с применением рейтингово-балльной системы, то победитель определяется в течение 5 рабочих дней вместо прежних 29. При этом способе победитель определяется веб-порталом на основе собранных баллов. Они присваиваются поставщику за опыт работы, наличие постоянных налоговых отчислений, отсутствие просрочек и еще несколько критериев. При этом методе нет конкурсной комиссии, победитель определяется автоматически на основе данных информационных систем госорганов, итоги таких закупок обжалованию не подлежат.

С 5 до 2 дней сокращены сроки закупок способом запроса ценовых предложений.

- Малозначительные закупки можно проводить из одного источника: товаров - до 100 МРП, работ и услуг - до 500 МРП. Для сельских акиматов порог закупок из одного источника увеличен с 3 000 до 4 000 МРП (15,7 млн тенге). Норма, кстати, когда-то была в законе, потом ее убрали, а теперь она возвращена, - отметил Молдагалиев. - В новом законе также учтены интересы субъектов малого и среднего предпринимательства - установлено приоритетное право закупа товаров, работ и услуг, стоимость которых не превышает 50 000 МРП, у данной категории бизнеса.

Можно добавить еще один пункт, который защищает интересы частного предпринимательства - поставщиков, являющихся госучреждениями и субъектами квазигоссектора, веб-портал автоматически отклоняет, если имеется не менее двух заявок от поставщиков, являющихся субъектами частного предпринимательства.

Про качество и демпинг

Одним из проблемных вопросов при госзакупках является передача работ на субподряд. Компании из других регионов выигрывают конкурсы, зачастую не имея достаточных материальных и трудовых ресурсов. Затем они отдают свои объемы на субподряд местным поставщикам, которым приходится работать за низкую цену. Как правило, страдает и качество работ. Новый закон снижает долю работ, которые победитель имеет право передать на субподряд, до 30%, а прежде было разрешено до 50%.

Кроме того, законом увеличены условные скидки для местных поставщиков с 1% до 2%, на веб-портале требуется подтверждение трудовых ресурсов посредством ЭЦП-ключей.

Установлены новые значения демпинговых цен в конкурсах: для строительно-монтажных работ - 2% от суммы закупки; для работ по среднему ремонту автодорог - 5% от суммы закупки; при закупках товаров, работ, услуг по техническому надзору, по обеспечению питанием пациентов - 10% от суммы закупки; для работ по текущему ремонту зданий и сооружений - 20% от суммы закупки. Все это должно благоприятно повлиять на качество того, что за бюджетные деньги закупает государство.