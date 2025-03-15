Судебный исполнитель наложил запрет на выдачу водительского удостоверения. Прав ли он? Вопрос задал читатель «НГ», получивший такое сообщение от частного судебного исполнителя: «До конца месяца нужно произвести оплату за холодную воду на сумму 23 700 тенге в пользу ТОО, иначе я поставлю запрет на выдачу водительских прав. Квитанции скидывайте на WhatsApp». Где взаимосвязь между моим передвижением и возможностью платить по счетам, спрашивает читатель.

Жалобы должников может рассмотреть Региональная палата судебных исполнителей

- Действуя в строгом соответствии с законом об исполнительном производстве и статусом судебных исполнителей, мы руководствуемся статьей 34, которая предусматривает возможность временного ограничения действия лицензий, разрешений и специальных прав, - прокомментировала «НГ» частный судебный исполнитель Несибели БАСЕНОВА. - Если должник, не имея уважительных причин, уклоняется от исполнения исполнительного документа и сумма задолженности физического лица превышает 250 МРП, мы вправе обратиться в суд с ходатайством о временном ограничении, в частности, водительских прав. Вполне вероятно, что в рассматриваемом случае у должника имеется несколько исполнительных документов, объединенных в одно производство, и общая сумма задолженности превышает 250 МРП. В такой ситуации применение данной меры вполне обоснованно. Однако если сумма долга составляет всего 23 000 тенге, то подобные требования представляются необоснованными и, на мой взгляд, нарушают права должника. Важно подчеркнуть, что речь идет не о лишении водительских прав, как это было неверно истолковано. Лишить прав может только суд в случае совершения административного правонарушения. Мы же лишь временно ограничиваем действие водительских прав до момента исполнения должником требований исполнительного документа. После завершения исполнительного производства водительские права восстанавливаются в полном объеме. Данная мера применяется и к юридическим лицам - при сумме, превышающей 1 000 МРП.

- Вполне возможно, что на должника оказывал давление не опытный судебный исполнитель, а, к примеру, стажер или начинающий помощник, еще не до конца освоивший все тонкости законодательства и не владеющий полным спектром мер принудительного взыскания, - отмечает главный специалист Региональной палаты частных судебных исполнителей Костанайской области Алима АБАЕВА. - Вероятнее всего, он не понимает всех обстоятельств. Судебный исполнитель обязан осознавать последствия каждого своего слова, давать четкие и исчерпывающие разъяснения в рамках закона, избегая домыслов и личных интерпретаций. В случае несогласия с действиями судебного исполнителя гражданин имеет право обратиться с жалобой, например, в прокуратуру. Административный процедурно-процессуальный кодекс РК (АППК) предусматривает порядок рассмотрения жалоб на действия сотрудников государственных органов, включая судебных исполнителей. Прокуратура может перенаправить вашу жалобу в Региональную палату судебных исполнителей либо в уполномоченный орган - департамент юстиции. При выявлении грубых нарушений назначается плановая проверка, а дисциплинарная комиссия изучает материалы дела с участием судебного исполнителя. Также, если в отношении вас возбуждено исполнительное производство, закон отводит два месяца на добровольное погашение долга. В случае вынесения исполнительной надписи приходит уведомление о поступившем заявлении и требованиях взыскателя. У должника есть выбор: оспорить надпись или согласиться с ней. Игнорирование уведомления приведет к передаче надписи судебному исполнителю и, как следствие, к возбуждению исполнительного производства. Направляется извещение с указанием суммы долга и требованием его незамедлительной уплаты. Важнейшим принципом в работе судебного исполнителя является соразмерность. Это означает, что стоимость арестованного имущества не должна превышать сумму задолженности и связанных с ней издержек. Если действия судебных исполнителей нарушают принцип соразмерности, вы имеете законное право обжаловать их.

Фото Сары СЕРТКАЛИЕВОЙ