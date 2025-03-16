Молодого (примерно 8-9 месяцев) алабая волонтеры ОО «Надежда плюс kst» нашли в районе Кривого магазина в Костанае. Назвали его Боссом.

Босс хорошо ладит с детьми. Лучше всего его содержать в вольере

- Сейчас он живет на территории нашего реабилитационного центра, - рассказала «НГ» заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Он очень контактный, ему можно в семью с детьми.

Босс крупный и много ест, при этом он будет расти и дальше.

- В идеале нужно содержать его в вольере, либо чтобы он мог спокойно прогуливаться по территории, не на цепь, - подчеркивает волонтер. - У нас он, к сожалению, содержится на цепи, но это из-за нехватки места.

Чтобы забрать Босса или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Андрея СКИБЫ