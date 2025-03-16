В Костанае появились дрозды-рябинники, прилетевшие с зимовок, скоро они покинут город, чтобы поселиться за его пределами и вывести потомство.

Зимуют рябинники на юге Казахстана / Фото kz.birding.day

Недавно мне пришло сообщение на Ватсап, что замечены прежде незнакомые птицы.

- Вчера наш двор подвергся визиту явно залетных, но очень хорошо воспитанных птиц, - написала кинолог, организатор выставок собак Юлия ГОЛЬСКАЯ. - Минимум три стаи оккупировали все высокие деревья во дворе. Вели себя прилично, но выглядели совершенно незнакомо. «Гугл» и «Яндекс» идентифицировали их как дроздов-рябинников, но у меня недостаточно знаний, чтобы понять, могли ли они через наши края лететь к себе домой.

Стаи дроздов любят сидеть на высоких деревьях / Фото Юлии ГОЛЬСКОЙ

К сообщению прилагались фотографии визитеров, на которых запечатлены легко узнаваемые дрозды-рябинники. Я подтвердила, что это они и есть, добавив, что они у нас уж лет 20 как водятся. И удивилась тому, что Юлия, живо интересующаяся природой, не замечала их все эти годы.

- Лично я таких вижу впервые, - в свою очередь удивилась она.

За последующие несколько дней довелось еще не раз столкнуться с недоумением людей, увидевших стаи серых птиц с коричневатой спиной и заметными пестринами на груди.

Да, обитают рябинники у нас уже не одно десятилетие, и сами по себе они птицы заметные, к тому же предпочитают держаться стайками. Почему же не все их видели?

Рябинники город не жалуют. Предпочитают ландшафты, богатые деревьями и кустарниками. А наш лысеющий Костанай, видимо, не кажется им привлекательным. Поэтому за чертой города встретить рябинников куда легче. Например, на дачах, особенно на заброшенных, где нечасто птицам доводится с человеками сталкиваться.

В книге именитого казахстанского орнитолога Анатолия Ковшаря «Мир птиц Казахстана», изданной в 1988 году, есть таблица, по которой легко узнать, какие виды пернатых встречаются в разных областях Казахстана. В ней отмечено, что рябинник у нас бывает только на пролете. Но с тех пор ситуация изменилась, и этот вид дроздов уже привычно гнездится в Костанайской области. Зимовать они улетают на юг РК, не так уж и далеко по птичьим меркам.

Рябинники - птицы дружные. Гнездиться предпочитают колониями, так легче противостоять врагам.

Рябинники часто ищут пищу на земле / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Лично довелось наблюдать такую картину. Наша старая дача находилась на последней рабочей улице садового общества, съеживающегося, как шагреневая кожа. А дальше было целое общество, благополучно угробленное несколько лет назад, с совершенно одичавшими посадками, густыми зарослями и без фактора беспокойства в виде людей. В общем, образовался Эдем для птиц. Кто только в этих кущах не гнездился! Обосновались там и рябинники, причем их колония была довольно многочисленна. Шума они производили много, но это же шум природный, разрушающего действия на организм не оказывающий. Помните старую песню: «Вы слыхали, как поют дрозды?» Песенные строки посвящались певчим дроздам, это другой вид. А в «пении» рябинников мало мелодичных моментов, все больше трещание. Но даже это лучше грохота города, и шумное соседство нас ни капельки не раздражало.

Разумеется, факт существования колонии не остался без внимания умных и вездесущих серых ворон. С самих дроздов что взять? Для вороны взрослый дрозд крупноват, с ним не справиться. А вот потомство на разных стадиях развития представляет гастрономический интерес. Вот и удумали четыре серые проныры сделать набег на колонию дроздов, у тех как раз птенцы из яиц вылупились. Да только дроздиный коллективизм оказался непреодолимой силой. Вороны, едва сунулись в колонию, как дрозды дали им дрозда по полной программе. Разбойники покидали поле боя стремительно, с паническими криками, а дрозды всей гурьбой еще долго гнали их с громким шумом, в котором слышались возмущения, ругательства и проклятия. После такого сокрушительного поражения вороны долго боялись даже приближаться к границам владений рябинников. А вскоре птенцы подросли, встали на крыло и возможность выкрасть их из гнезда исчезла.

У невзрачных рябинников очень красивые яйца / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Спустя два-три года одна пара рябинников решила побыть индивидуалистами и построила гнездо вне колонии. А именно на вишне, прямо под окном нашего дачного домика. Находилось оно на высоте примерно 160 см, и листва закрывала его так, что сразу трудно было заметить. Мы очень обрадовались, когда обнаружили в гнезде кладку из пяти голубоватых яиц с розово-красными пятнышками. Но птенчиков так и не дождались. Разве можно что-то скрыть от врановых? На этот раз дроздам-индивидуалистам пришлось иметь дело не с воронами, а с сороками. Уж если сороки что-то наметили, будьте уверены, они свой план претворят в жизнь! А наметили они грабеж. Так рябинники, не пожелавшие жить в большом и дружном коллективе, поплатились за индивидуализм жизнью своего потомства. К разоренному гнезду пара больше не вернулась. Рябинники успевают за лето сделать две кладки, возможно, они присоединились к колонии, и им удалась вторая попытка обзавестись потомством.

Кто-то может посчитать рябинников не самым интересным объектом для наблюдений, но это не так. Иногда сцены из их жизни, особенно коллективной, довольно поучительны, а некоторые моменты можно экстраполировать и на людей. Главный урок - один в поле не воин.