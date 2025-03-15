Выручают мотивы грузинской кухни. Соус очень простой, никаких особых кулинарных навыков не требует. Подходит к овощам без ярко выраженного собственного вкуса. Например, у меня в холодильнике была спаржевая фасоль.

Фасоль с ореховым соусом хороша и как гарнир, и сама по себе

Для соуса нужны орехи. У меня были грецкие. Еще неплохо идут кешью. Наверно, можно и фундук попробовать. Кедровые для соуса к фасоли, по мне, тратить грех.

Итак, очищенные орехи немного поджарить на сухой сковороде. Потом отправить в ступку, измельчить. Если пользуетесь свежим чесноком, то зубок-другой разрезать на более мелкие фрагменты, добавить к орехам и растереть в пасту. Да, еще соли щепотку туда положите.

Выкладываете то, что получилось, в чашку и подливаете пару ложек растительного масла. У меня было оливковое. Еще, на мой вкус, неплохо получается с горчичным. Размешиваете массу.

Дальше так: можно к ней долить горячей воды - до получения соуса сметанной консистенции. И соус готов. А можно плеснуть винного уксуса или яблочного, или даже сухого вина. Мне нравится, когда винно-уксусные добавки светлые. Впрочем, все зависит от того, что есть у вас. Делала недавно с бальзамическим уксусом. В общем приемлемо, но вкус орехов и аромат чеснока с ним как бы конфликтует.

Наконец можно добавить и воды, и уксуса. Баланс - на ваш вкус.

Отварить минут 5 спаржевую фасоль в слегка подсоленной воде, откинуть на дуршлаг и горячей заправить этим соусом. Так же поступить с отварной цветной капустой, брокколи. Говорят, и со спаржей, но не пробовала.

Бонус - такой соус на удивление неплох из жареного арахиса.

Если вы вне поста, можно посыпать заправленные овощи тертым сыром. У меня есть заветная коробочка. Когда остаются мелкие кусочки сыра, я их прогоняю через мелкую терку и оставляю на широкой тарелке для подсыхания. Эта крошка потом приятно похрустывает на овощах.

Ингредиенты

На 4 крупных грецких ореха - 1 зубчик чеснока или кофейная ложка сухого, щепотка соли, 2-4 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. горячей воды и столько же винного уксуса (можно меньше, можно больше).

Фото Доры ГОЛОДНОЙ