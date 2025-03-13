Департамент уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Костанайской области обвинили во вводе унизительной процедуры – снятии штанов с адвокатов, передает корреспондент КазТАГ.

«В следственном изоляторе № 76 города Костанай грубо нарушаются права адвокатов. Не говоря о нарушении прав адвокатов, нарушается человеческое достоинство. Прежде чем зайти к подзащитному у адвокатов требуют снять штаны. Такого позора нет у других изоляторов страны. Требуют так же открыть механические часы. Хотя между министерством внутренних дел, КУИС (комитет уголовно-исполнительной системы – МВД КазТАГ) и адвокатурой есть меморандум, что адвокаты могут пользоваться механическими часами. Но снимать штаны – это новый уровень бесправных действий сотрудников ДУИС Костаная. То есть такими действиями, адвоката, приравняли к задержанным лицам. Ждем адекватной реакции от МВД и КУИС», - написал на своей странице в социальной сети адвокат Талгат Есимов.

Также он опубликовал видео, на котором о действиях ДУИС у входа в его учреждение рассказал адвокат Виктор Кривоносов.

«Почему я в таком видео сегодня пришел? Почему на мне трико, смотрите? Я в первый раз в жизни за всю свою адвокатскую деятельность, которой около 30 лет, я пришел в трико. В трико я пришел, потому что мне вчера сказали, когда сказали «снимайте штаны», ну обувь мы снимаем, отдаем, ладно – что еще – «приходите тогда в трико, тогда мы не будем». Сегодня я вынужден был прийти в трико, хотя мне стыдно, я на работе, мне стыдно приходить на работу в этом, но я вынужден был прийти в трико, чтобы избежать унизительной процедуры по снятию штанов, но я не избежал – еще хуже начали проверять», - сказал Кривоносов.

Департамент уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Костанайской области не стал отрицать унизительную процедуру по снятию штанов с адвокатов.

«В следственный изолятор города Костанай прибыли адвокаты для выполнения своей профессиональной деятельности. В целях предотвращения проникновения запрещенных предметов на территорию учреждения все посетители проходят обязательный досмотр. Адвокаты были ознакомлены с порядком прохождения досмотра в режимном учреждении. Во время досмотра одного из адвокатов металлоискатель подал сигнал, после чего ему был предложен полный досмотр», - привели в комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел ответ ДУИС на запрос редакции КазТАГ в четверг.