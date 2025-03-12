Просьбы проголосовать за несуществующих детей в несуществующих конкурсах – популярная мошенническая схема. В этом материале мы рассказываем о том, как она работает и что делать, чтобы не стать жертвой такого обмана.

Как работает схема?

Потенциальной жертве в What’sApp или Telegram приходит сообщение от знакомого человека с примерно таким текстом: «Привет! Проголосуй, пожалуйста, за Настю – это моя племянница. Она участвует в конкурсе, до победы совсем чуть-чуть не хватает». К сообщению всегда прикреплена ссылка, которая якобы ведет на сайт с голосованием. Он может выглядеть вполне убедительно – с фотографиями детей и счетчиками голосов. Для того, чтобы «проголосовать», необходимо ввести свой номер телефона и код, который придет в SMS. Сделав это, жертва передает мошенникам власть над своим аккаунтом в мессенджере What’sApp или Telegram. Злоумышленники рассылают от вашего имени фишинговые ссылки или просить у ваших друзей и близких денег в долг, сочинив историю о том, что вы попали в большую беду.

Мой знакомый, от имени которого я получил сообщение – мошенник?

Нет. Преступники взломали аккаунт вашего знакомого и рассылают сообщения от его имени. Если вы поверите им, и пройдете по ссылке, то они получат доступ к вашему аккаунту. После этого, вполне вероятно, такие же сообщения от вашего имени получат и ваши близкие.

Я перешел по ссылке, но никакой код никуда не вводил - это были не мошенники?

Иногда для того, чтобы получить доступ к вашему мессенджеру, код не нужен. К примеру, в Сети описаны случаи, когда «голосующим» предлагалось «пройти верификацию» через мессенджер Telegram. Для этого пользователей просили ввести номер своего телефона и считать QR-код. После этого аккаунтом завладевали мошенники.

Я прошел по ссылке и оставил свой номер, но все еще могу пользоваться мессенджером. Значит, все в порядке?

Для того, чтобы отправлять сообщения от вашего имени, мошенникам не всегда нужно лишать вас доступа к аккаунту. Иногда им достаточно просто войти в него на другом устройстве. Многие мессенджеры, такие как What’sApp и Telegram могут работать одновременно на нескольких девайсах. Например, на вашем смартфоне и на ноутбуке мошенников.

Я уже прошел по ссылке и ввел номер телефона – что делать?

Если вы подозреваете, что мошенники могли получить доступ к вашему мессенджеру, то зайдите в раздел «Настройки», выберите пункт «Подключенные устройства», а затем нажмите кнопку «Выйти на всех устройствах». Так вы убедитесь, что мессенджер работает только на одном девайсе – вашем.

Защитить аккаунт также поможет установка двухфакторной аутентификации. Сделать это можно в разделе “настройки” вашего аккаунта.

Кажется, от моего имени уже разослали сообщения– как быть?

Предупредите своих родных и близких о том, что ваш аккаунт взломан. Убедите их в том, что вам не нужны деньги в долг и переходить по полученным от вас ссылкам ни в коем случае нельзя.

А как же понять, что голосование – не обман?

Если вас просят проголосовать за кого-то в конкурсе, а вы сомневаетесь, стоит ли это делать, позвоните или напишите в другом мессенджере автору сообщения. Уточните, действительно ли ему нужна поддержка в конкурсе, или же рассылка от его имени – дело рук мошенников.

Знакомые уже успели перевести деньги мошенникам якобы по моей просьбе. Банк может отозвать перевод?

Нет, если перевод совершен добровольно, то банк не может его отозвать. Возвращать денежные переводы без согласия получателя запрещено Законом РК «О платежах и платежных системах».

Если вы перевели деньги мошенникам, то за помощью следует обращаться в правоохранительные органы.

Может показаться, что мошенники гораздо умнее своих потенциальных жертв, и оставаться в безопасности - очень сложно. Но, на самом деле это нет так. Чтобы не попасться на удочку кибер-преступников, помните, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам, даже если их вам присылают знакомые. Если у вас просят денег в долг, то обязательно позвоните просителю и убедитесь, что просил действительно он сам, а не мошенники. Следуя этим простым правилам, вы сможете обезопасить себя, свои деньги и личные данные.

В рамках кампании «Kaspi.kz против мошенников» вышел новый ролик про схему обмана с детскими конкурсами и другими голосованиями. Посмотрите, как действуют мошенники.

Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном Youtube-канале Kaspi.kz.

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